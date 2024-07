Liste d’attesa, in Senato tutto rinviato. Pd: “Montagna ha partorito topolino”

MADRID. – Se ne riparla la prossima settimana, in Commissione affari sociali al Senato, del decreto legge che affronta il problema delle liste d’attesa. Sono state sconvocate, infatti, le sedute di oggi e domani della decima commissione, anche per la mancanza dei pareri del governo sull’ammissibilità degli emendamenti, tra cui quello – che ha fatto molto discutere – del senatore leghista Claudio Borghi, che intende togliere l’obbligatorietà dei vaccini per i minori. In totale sono circa 250 gli emendamenti al decreto, che da calendario è atteso in aula per martedì prossimo.

Opposizioni all’attacco, con il Pd che parla di maggioranza nel caos e di divisioni tra Lega e Fdi. “Il ‘programma straordinario’ del governo Meloni contro le liste di attesa è la montagna che ha partorito il topolino: vecchie misure non attuate, nuove sanzioni, ma soprattutto mancano risorse e ci vorranno mesi e mesi, se siamo fortunati, prima che qualche parte venga attuata” afferma Beatrice Lorenzin, vicepresidente del Gruppo Pd al Senato.

Secondo l’ex ministra della Salute “il problema principale è che manca un piano efficace per attrarre e sostenere il personale sanitario. I dati ci dicono che quotidianamente assistiamo ad una fuga verso il privato e verso l’estero a causa dei bassi salari e per il peggioramento della qualità delle condizioni lavorative.

Inoltre, con l’autonomia differenziata andrà sempre peggio perché le regioni del Nord, che potranno aumentare le retribuzioni di medici e personale sanitario, attrarranno sempre più personale dalle strutture del Mezzogiorno, lasciando intere aree senza presidi sanitari, acuendo così ulteriormente le differenze tra Nord e Sud. Si sommerà, quindi, la mobilità sanitaria dei pazienti alla mobilità sanitaria del personale” conclude Lorenzin.