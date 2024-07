Lancia torna in Spagna con la nuova Ypsilon

Nel 2024 Lancia inaugurerà i suoi primi 10 showroom con 19 punti di assistenza post-vendita, situati nelle principali città spagnole

TORINO – Con la presentazione della Nuova Lancia Ypsilon e l’apertura delle ordinazioni, Lancia torna ufficialmente in Spagna. Le prime unità di Nuova Lancia Ypsilon verranno consegnate ai clienti a partire da Ottobre.

Nel 2024 Lancia inaugurerà i suoi primi 10 showroom con 19 punti di assistenza post-vendita, situati nelle principali città spagnole. Nel 2025, Lancia amplierà la propria rete distributiva con l’apertura di ulteriori 10 showroom.

“Oggi è un’altra data importante nel piano Rinascimento di Lancia, con il ritorno di Lancia in Spagna, uno dei paesi storicamente più importanti per il marchio. Lancia torna in questo paese con una solida rete di distribuzione, supportata da una squadra di venditori dedicata e certificata. L’entusiasmo con cui il marchio è stato accolto in questo Paese è un ottimo punto di partenza. La Nuova Lancia Ypsilon è la prima delle tre nuove vetture del piano strategico del marchio e segna il ritorno di Lancia in Europa, attraverso un processo di internazionalizzazione che mira a fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

“Oggi Lancia torna in Spagna con l’obiettivo di ricoprire quello che è sempre stato il suo posizionamento in questo mercato: un marchio premium, elegante e con un tocco di sportività. Lancia Ypsilon si presenta sul mercato con un design senza tempo e tecnologie semplici e all’avanguardia. Nei prossimi anni sentiremo parlare di vetture iconiche come Lancia Gamma o Lancia Delta. Lancia è tornata!”, afferma Olivier Quilichini, Stellantis Premium Cluster Director per Spagna e Portogallo.

