Papa Francesco: l’importanza della democrazia

MADRID. La pace ma anche la democrazia e l’impegno della Dottrina Sociale della Chiesa. Numerosi i temi ripercorsi da Papa Francesco nel corso della sua visita a Trieste e divisi fra l’Angelus e il discorso pronunciato a margine dell’evento della Settimana Sociale dei cattolici

Stop alle guerre, incontro e dialogo

“La martoriata Ucraina”, ma anche “la Palestina, Israele, Sudan e Myanmar e ogni popolo che soffre per la guerra”. Papa Francesco invita da Trieste a pregare ed operare per la pace, ricordando come la città giuliana sia una porta aperta sul mondo “ai migranti e a tutti quelli che fanno più fatica”, una città che ha la vocazione “di far incontrare genti diverse: anzitutto perché è un porto, è un porto importante, e poi perché si trova all’incrocio tra l’Italia, l’Europa centrale e i Balcani. In queste situazioni, la sfida per la comunità ecclesiale e per quella civile è di saper coniugare l’apertura e la stabilità, l’accoglienza e l’identità”

La sfida della democrazia

Parlando poi del simbolo della Settimana Sociale dei cattolici, ovvero il cuore, il Pontefice prende spunto per un lungo discorso sull’importanza della democrazia: “Possiamo immaginare la crisi della democrazia come un cuore ferito – dice – Ogni volta che qualcuno è emarginato, tutto il corpo sociale soffre. La cultura dello scarto disegna una città dove non c’è posto per i poveri, i nascituri, le persone fragili, i malati, i bambini, le donne, i giovani, i vecchi. Il potere diventa autoreferenziale, incapace di ascolto e di servizio alle persone”. Francesco cita Aldo Moro e sottolinea l’importanza di creare le condizioni per una vera partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Invita i fedeli a essere partecipi alla vita civile “affinchè la democrazia somigli ad un cuore risanato” ed a cercare le tante “azioni dello Spirito Santo nella vita delle famiglie e della comunità: chi ha fatto spazio all’interno di un’attività economica a persone con disabilità; i lavoratori che hanno rinunciato a un loro diritto per impedire il licenziamento di altri; le comunità energetiche rinnovabili che promuovono l’ecologia integrale, facendosi carico anche delle famiglie in povertà energetica; gli amministratori che favoriscono la natalità, il lavoro, la scuola, i servizi educativi, le case accessibili, l’integrazione dei migranti”. E rilancia sul ruolo dei cattolici, nella società ed in politica, portando ad esempio Giorgio La Pira che “immaginava un sistema di “ponti” tra le città del mondo per creare occasioni di unità e di dialogo.”. Democrazia, quindi, per fuggire da populismi e totalitarismi.

L’omelia sul ruolo della Fede

In questo contesto si incastra anche l’omelia nella quale Francesco, spaziando fra il Vangelo e il poeta triestino Saba invita a mettere sempre al centro gli ultimi: “Abbiamo bisogno dello scandalo della fede. Non abbiamo bisogno di una religiosità chiusa in se stessa, che celebra liturgie nel tempio dimenticandosi però della polvere che scorre sulle nostre strade. Ci serve una fede umana, una fede di carne, che entra nella storia, che accarezza la vita della gente, che risana i cuori spezzati, che diventa lievito di speranza e germe di un mondo nuovo. È una fede che sveglia le coscienze dal torpore, che mette il dito nelle piaghe, nelle piaghe della società”.