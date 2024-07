Elezioni in Francia – Trionfa Mélenchon e il “Fronte Popolare”, Le Pen sconfitta

Secondo le proiezioni, il “Nuovo Fronte Popolare” è il vincitore del secondo turno con una “forchetta” tra 172 e 192 seggi. Alle sue spalle, “Ensemble” del premier Macron. “Resemblement National” potrebbe ottenere al massimo 150 seggi

MADRID – Le sinistre in testa nelle prime proiezioni del secondo turno delle elezioni legislative, con una “forchetta” tra 172 e 192 seggi. I francesi votano col cuore al primo turno, ma con la testa al secondo. È un luogo comune che ha trovato conferma in questa sfida tra progressisti europeisti e l’estrema destra euroscettica. Il sogno di Marine Le Pen si è infranto contro il muro eretto in gran fretta da comunisti, socialisti, ecologisti e la sinistra di Jean-Luc Mélenchon.

Alle spalle del “Nuovo Fronte Popolare”, guidato da Jean.-Luc Mélenchon, si è collocato “Ensemble”, la coalizione centrista del presidente Emmanuel Macron alla quale le proiezioni attribuiscono tra 150 e 170 seggi.

“Rensemblement National”, l’estrema destra di Marine Le Pen, potrebbe ottenere al massimo 152 seggi. Un risultato deludente per chi, al primo turno, aveva straripato e a chi i sondaggi davano una larga maggioranza sul filo di quella assoluta.

Alle urne si è recato circa il 67 pr cento dei francesi; un’affluenza leggermente superiore al 66,7 per cento del primo turno del 30 giugno. Un livello tale di partecipazione non si registrava dagli anni ’80.

“Abbiamo ottenuto un risultato che ci dicevano sarebbe stato impossibile – ha detto Mélenchon -. È un enorme sollievo per gran parte del Paese”.

Ha quindi aggiunto:

“La volontà del popolo deve essere rigorosamente rispettata. Nessun accordo sarebbe accettabile. La sconfitta del Presidente della Repubblica e della sua coalizione è chiaramente confermata. Il presidente deve inchinarsi e accettare la sua sconfitta”.

Emmanuel Macron “deve chiedere al ‘Nuovo Fronte Popolare’ di governare” ha affermato per poi sottolineare che “il popolo ha votato secondo coscienza”.

Dal canto suo, evidentemente scosso e deluso, Jordan Bardella, ha commentato che nonostante tutto “il Rn raggiunge il risultato più importante di tutta la sua storia”.

– Purtroppo gli accordi elettorali pericolosi privano i francesi di una politica di risanamento – ha aggiunto -. Questa sera i loro accordi elettorali gettano la Francia nelle braccia dell’estrema sinistra di Mélenchon. Ha vinto l’alleanza del disonore”.

Marine Le Pen, leader di Rn, si è limitata ad affermare che “la marea continua a salire, la vittoria è solo rimandata”.

Le dichiarazioni dei leader politici si susseguono mentre il presidente Emmanuel Macron mantiene il più assoluto riserbo. Il presidente, ha annunciato l’Eliseo, attenderà la composizione della nuova Assemblea Nazionale per “prendere le decisioni necessarie”.

Una prima reazione da parte del governo, comunque c’è stata. Il ministro degli Esteri, Stephane Sejourné, ha commentato che pare “evidente” che Jean-Luc Mélechon “non può governare la Francia”

“È chiaro – ha continuato il responsabile della diplomazia francese – che Mélenchon e alcuni dei suoi alleati non possono governare la Francia”.

Ha assicurato che “Rennaissance” sarà “intransigente nella difesa dei principi repubblicani, in particolare del laicismo, e nella lotta contro il razzismo e l’antisemitismo”.

Intanto, Gabriel Attal, attuale premier, ha annunciato che presenterà domani le dimissioni

“Questa sera nessuna maggioranza assoluta può essere data in mano agli estremi” ha commentato, rimarcando:

“Grazie alla forza dei vostri valori siamo riusciti e siamo rimasti in piedi e solidi”

Di fronte al rischio di disordini a margine della notte elettorale, sono stati mobilitati oltre 30mila agenti di polizia e gendarmi in tutta la Francia. Solo a Parigi e sobborghi ne sono stati disposti oltre cinquemila. Si tratta di un “dispositivo molto imponente” disposto per impedire che l’ultrasinistra o l’ultradestra possano creare disordine. D’altronde, la breve campagna elettorale è già stata contrassegnata da aggressioni, minacce, violenze. Oltre 50 i candidati o i semplici militanti, fra cui la portavoce del governo Prisca Thevenot mercoledì sera a Meudon, aggrediti mentre distribuivano volantini o affiggevano manifesti.

Redazione Madrid (con informazioni di Askanews e Italpress)