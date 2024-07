Giochi Fedeciv: 6 luglio, il programma della quarta giornata

CARACAS. – C’è qualcosa di magico che circonda i Giochi Fedeciv: gli atleti si allenano per anni per dare il massimo e ottenere la performance della vita, spesso in una manciata di secondi. Ci commuoviamo per i vincitori (in molte occasioni sono parenti, amici o conoscenti), siamo solidali con chi perde, gridiamo davanti dagli spalti e battiamo il cinque con i rivali dei diversi sodalizi italici del Venezuela. In ogni edizione, dal lontano 1985, i soci dei diversi sodalizi italici della “Piccola Venezia” sentono di piú i colori del proprio club di appartenenza.

Oggi, nel Centro Italiano Venezolano di Caracas, proseguiranno i Giochi Fedeciv ed alcune discipline assegneranno medaglie.

Il calcio assegnerá medaglie nelle categorie Under 10, Under 12, Under 14, Under 16 ed Under 18. Le altre categorie della palla a chiazze disputeranno le semifinali.

Nel basket 3×3, categoria libre, a contendersi la medaglia d’oro ci saranno il Centro Italiano Venezolano di Caracas e Club Italo Barquisimeto.

Per le categorie master del nuoto i sodalizi italici del Venezuela si tufferanno in vasca per salire sul gradino piú alto del podio dove spiccano nomi di lusso come Domingo Alesi (Barinas), Alfredo Godoy (Casa Italia Maracay), Arturo Godoy (Centro Italiano Venezolano di Caracas) ed altri.

La new entry dei Giochi Fedeciv, il paddel, assegnerá le medaglie con sfide affascinanti sulle piste del “Polideportivo Filice Testagrossa”. Gli amanti di questo sport in crescita in tutto il mondo si raduneranno per incitare i propri beniamini.

Nel “Salón de billar” ci saranno le sfide di pool italiano e boccette dove si assegneranno le medaglie. Nella biblioteca del sodalizio itálico di Prados del Este ci saranno le sfide di scacchi.

Altre discipline che chiuderanno il loro percorso in questa edizione dei Giochi Fedeciv sono: calcio a 5, beach volley, pallavolo, tennis, tennis spiaggia e tennis tavolo.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)