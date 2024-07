Euro2024, per Demiral stop due turni dopo gesto ‘lupi grigi’. Ankara insorge

MADRID. – “Una decisione scandalosa” è stato il commento della tv di stato turca, mentre il presidente Erdogan è intervenuto direttamente nella vicenda, attaccando l’Uefa: “Qualcuno critica il fatto che i tedeschi hanno le aquile sulle loro maglie? O i francesi perché hanno un gallo come simbolo?”.

Il saluto dei “Lupi grigi”, organizzazione ultranazionalista turca, è costato caro al calciatore turco Merih Demiral (ex Juve), che così ha festeggiato la doppietta realizzata negli ottavi contro l’Austria: squalificato per due turni, il difensore turco salterà così il quarto di finale con l’Olanda (in programma domani sera, e che dovrebbe avere come spettatore lo stesso Erdogan) e l’eventuale semifinale, a meno che il Tas nelle prossime ore non accolga il ricorso della federcalcio turca.

Un gesto, vietato in Austria e in Germania, che ha fatto esplodere un vero e proprio caso diplomatico, anche se lo stesso Demiral ha negato la sua natura politica: “Il modo in cui ho festeggiato aveva qualcosa a che fare con la mia identità turca. Ho visto anche tante persone allo stadio fare questo gesto. Non c’è nessun messaggio nascosto”.

Ieri il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l’ambasciatore della Turchia, per chiedere spiegazioni sul comportamento del calciatore. Il ministero degli Esteri turco sottolinea invece in una nota: “Vengono organizzati eventi sportivi internazionali per avvicinare società e paesi. Questa decisione ha causato una profonda delusione tra i nostri cittadini sia in patria che all’estero e ha rafforzato la valutazione che la tendenza dei pregiudizi contro gli stranieri sia in aumento in alcuni paesi europei”.