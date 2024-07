Mena Apulian Food, vincitore del concorso “Ricetta Mia” a Madrid

MADRID. – Nei giorni scorsi, il ristorante autenticamente pugliese Mena Apulian Food ha ricevuto il diploma che lo certifica come vincitore del concorso digitale “Ricetta Mia”, ideato dal quotidiano La Voce d’Italia. Questa innovativa iniziativa ha visto la partecipazione di alcuni ristoranti italiani a Madrid, i quali hanno presentato le loro migliori creazioni culinarie, raccogliendo voti e apprezzamenti dai seguaci di Instagram del giornale.

L’obiettivo del concorso “Ricetta Mia” era avvicinare i lettori e i follower de La Voce d’Italia al mondo della gastronomia italiana, rendendoli protagonisti attraverso il loro voto. Ogni partecipante ha avuto la possibilità di diventare giurato, votando la ricetta che riteneva migliore in termini di complessità, originalità, intensità del sapore e presentazione.

La finalità di questo evento, così come del lavoro del nostro giornale, del Comites e di tante altre associazioni culturali e regionali, è quello di creare una comunità coesa, che dialoga, si conosce, mantiene le proprie radici senza nulla togliere all’amore per la nuova terra in cui vive.

Ogni ristorante ha scelto una ricetta da presentare e La Voce d’Italia ha realizzato dei video mostrando la preparazione di ciascun piatto mentre i chef spiegavano passo dopo passo le tecniche e i segreti della loro creazione culinaria. I video delle preparazioni sono stati pubblicati sul sito web del giornale e sui suoi profili social, permettendo ai follower di visualizzare e votare le ricette.

I criteri di valutazione comprendevano la complessità della preparazione, l’originalità, il sapore e la presentazione del piatto. La competizione è stata aperta a tutti gli appassionati di cucina, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. Tra le ricette presentate, è stato il panzerotto pugliese di Mena Apulian Food a conquistare il maggior numero di voti, grazie alla sua combinazione perfetta di tradizione e sapore. Questo tipico street food pugliese, noto per la sua pasta soffice e ripiena di mozzarella e pomodoro, ha saputo catturare i cuori e i palati dei votanti, aggiudicandosi il titolo di miglior ricetta del concorso.

Il diploma è stato consegnato, durante una serata ricca di emozioni, dal presidente de La Voce d’Italia, Antonio Romani ad Attilio Mingolla, titolare di Mena Apulian Food. La premiazione non ha segnato solo un riconoscimento simbolico, ma ha anche portato un vantaggio concreto per il ristorante vincitore. Infatti, Mena Apulian Food usufruirà di una campagna pubblicitaria gratuita della durata di tre mesi, offerta da La Voce d’Italia, con l’obiettivo di aumentare la propria visibilità e di attrarre nuovi clienti.

Il successo del panzerotto pugliese di Mena Apulian Food ha dimostrato come la cucina tradizionale possa ancora oggi fare breccia nei cuori degli appassionati di gastronomia, grazie alla qualità degli ingredienti e alla maestria nella preparazione. Attilio Mingolla, visibilmente emozionato, ha ringraziato tutti coloro che hanno votato e sostenuto il suo ristorante, sottolineando l’importanza di eventi come “Ricetta Mia” per valorizzare e promuovere la cultura culinaria italiana all’estero.

La vittoria di Mena Apulian Food è un esempio tangibile di come l’innovazione digitale possa creare nuove opportunità di visibilità e di successo per le realtà gastronomiche, mettendo in luce la ricchezza e la varietà della cucina italiana. La campagna pubblicitaria gratuita rappresenta una nuova opportunità per Mena Apulian Food di ampliare il proprio bacino di clientela e di consolidare la propria presenza nel panorama ristorativo di Madrid.

Il concorso “Ricetta Mia” ha saputo unire la passione per la cucina, l’interazione digitale e la valorizzazione delle tradizioni culinarie, celebrando la creatività e l’impegno dei ristoratori italiani a Madrid.

La vittoria del panzerotto pugliese di Mena Apulian Food è solo l’ultimo tassello di una storia di successo che continua a deliziare e a sorprendere.