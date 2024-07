Gran Bretagna: vincono i laburisti, Starmer nuovo premier

MADRID. – Una mattina che sa di nuova fase per la politica britannica. Il partito laburista ha trionfato alle elezioni di ieri in Gran Bretagna, conquistando secondo le proiezioni Bbc quasi 410 seggi nel Parlamento (sui 326 necessari per avere la maggioranza) e un raddoppio della loro presenza a Westminster. Per il partito conservatore, invece, è stata una sconfitta drammatica dopo 14 anni al potere tra scandali e repentine sostituzioni di primi ministri: ha perso oltre 225 seggi, mentre molti dei suoi rappresentanti di spicco hanno perso la poltrona a Westminster, tra cui la stella in ascesa del partito Penny Mordaunt e Grant Shapps, ministro della Difesa.

Per il leader laburista Keir Starmer, che ha riportato il Labour al potere per la prima volta dal 2010, si tratta di dare nuova speranza ai cittadini britannici: “Abbiamo detto che fermeremo il caos. E lo faremo – ha scritto su X – Avevamo detto che avremmo voltato pagina. E noi lo abbiamo fatto. Il lavoro per il cambiamento inizia oggi”.

Il premier uscente dei Tories, Rishi Sunak, ha riconosciuto la sconfitta e ringraziato per il percorso fatto: “Ho dato il massimo a questo lavoro. Ma è stato mandato un messaggio chiaro, ed è l’unico giudizio che conta – ha fatto sapere su X – È un giorno difficile, ma lascio questo lavoro onorato di essere stato primo ministro del miglior Paese del mondo”.

Successo invece per i partiti minori: i liberaldemocratici portano a casa un numero di seggi quintuplicato, mentre Reform ha convinto l’elettorato di destra e permesso a Nigel Farage di conquistare un posto a Westminster.

Tra i tanti messaggi di congratulazioni anche quelli di molti leader europei. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha commentato su X: “Congratulazioni Keir Starmer per la tua vittoria elettorale. Sono ansiosa di lavorare con voi in un partenariato costruttivo per affrontare le sfide comuni e rafforzare la sicurezza europea”.

Si è espresso su X anche il presidente francese Emmanuel Macron: “Congratulazioni Sir Keir Starmer per la tua vittoria. Soddisfatto della nostra prima discussione. Continueremo il lavoro iniziato con il Regno Unito per la nostra cooperazione bilaterale, per la pace e la sicurezza in Europa, per il clima e per l’intelligenza artificiale”.