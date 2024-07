Giochi Fedeciv: 5 luglio, oggi la terza giornata nel Centro Italiano Venezolano di Caracas

CARACAS. – Nei diversi bar, nei ristoranti, nei corridoi, sugli spalti e nei social non si parla che dei Giochi Fedeciv che si stanno disputando nel Centro Italiano Venezolano di Caracas. Oggi, 5 luglio, alle falde dell’Ávila andrá in scena la terza giornata dei “mini giochi olimpici della collettività italiana in Venezuela”.

Nella “Biblioteca del CIV”, si disputeranno le gare di scacchi e a sfidarsi, oltre ai padroni di casa ci saranno Barinas, Barquisimeto, Guanare, Los Teques, Maracaibo, Maracay, Mérida, Puerto Ordaz, San Juan e Valera. Il sistema di punteggio utilizzato dai giudici sará quello svizzero.

Oggi i tifosi della palla a spicchi si divertiranno con il torneo di basket 3×3 che avrá come protagonisti: Barquisimeto, Caracas, Carupano e Maracaibo.

Nell’edificio sede, durante tutto il pomeriggio, ci saranno le gare del torneo di boccette per coppie.

Giornata decisiva anche per le bolas criollas maschile e femminile dove si assegneranno le medaglie. Qui si affronteranno San Fernando – Mérida, Caracas – Barquisimeto, Guanare – San Felipe e Maracay – San Juan nella fase a gironi della categoria femminile. Poi ci saranno le finali. Mentre nella categoria maschile si disputerá la 3ª e 4ª giornata della fase a gironi.

Nella “Bolera Prados del Este” continueranno le gare di bowling, va ricordato che in questa disciplina sportiva sono a caccia di medaglie Caracas, Maracaibo, Maracay, Puerto Cabello. San Juan e Valencia.

Il Salón Italia del Centro Italiano Venezolano di Caracas sará lo scenario dove si disputeranno le gare di domino.

Anche il calcio ci regalerá delle sfide che ci manterranno incollati dalle prime ore del mattino fino alla sera, alle gradinate dei recinti sportivi.

Nella piscina olimpica del CIV di Caracas continuano le gare delle categorie “infantil”, “juvenil” e “máxima”.

Anche il padel dirá la sua sulle quattro piste del “Polideportivo Filice Testagrossa”.

Oggi inizieranno le gare di pool italiano dove i club partecipanti sono Barinas, Caracas, Guanare, Los Teques, Maracaibo e Mérida.

Sul diamante di Santa Paula continueranno le gare di softball nelle categorie “libre” e “master”.

Le diverse modalitá del tennis (campo, spiaggia e tavolo) entrano nella fase decisiva e tutte le gare si disputeranno all’interno del sodalizio di Prados del Este. La giornata si completerá con il beach volley e la pallavolo.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)