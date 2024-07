Parlamento apre a riconoscimento Palestina, scontro M5s-FdI

MADRID. – Continuare a “profondere ogni sforzo diplomatico per sostenere l’attuazione del piano di pace nei termini previsti dalla risoluzione n. 2735 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, che chiedeva la cessazione delle ostilità e il rispetto, da parte di Israele, delle ordinanze della Corte internazionale di giustizia del 26 gennaio, del 28 marzo e del 24 maggio 2024, e ad Hamas la liberazione degli ostaggi.

E poi ancora, continuare a operare, anche attraverso l’iniziativa Food for Gaza,“affinché venga assicurata la costante e continua fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile della Striscia di Gaza. E a “collaborare con gli altri partner internazionali per coordinare e promuovere iniziative per una pace negoziata e duratura tra Israele e Palestina”.

Ma soprattutto “a sostenere nelle opportune sedi europee e internazionali iniziative finalizzate al riconoscimento dello Stato di Palestina nel quadro di una soluzione negoziata fondata sulla coesistenza di due Stati sovrani e democratici, che possano riconoscersi reciprocamente e vivere fianco a fianco in pace e sicurezza”.

Il Parlamento italiano, con la mozione della maggioranza approvata alla Camera, apre al riconoscimento dello Stato di Palestina, nell’ambito della soluzione dei due Stati, bocciando però le mozioni del centrosinistra e chiedendo di derubricare a “crisi” una situazione, quella di Gaza, definita “catastrofe”.

Il più duro in aula è Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle: “Cosa sono 39 mila morti, cos’è sparare su gente in fila per il pane? A voi non frega nulla di quella gente. E’ una vergogna che chi invece difende i diritti dei palestinesi venga accusato di antisemitismo, quando i veri antisemiti sono dentro il partito della Meloni” tuona con riferimento probabilmente all’inchiesta di Fanpage.

La replica di Fratelli d’Italia arriva tramite Mauro Malaguti: “Il Movimento 5Stelle non si smentisce mai. Vergognoso l’intervento del deputato Ricciardi che ha colto l’occasione delle Mozioni presentate sulla Palestina per accusare ancora Fratelli d’Italia di antisemitismo. Personalmente sono da tempo iscritto all’associazione amici di Israele e respingo, rinviando al mittente, simili accuse. Il Presidente Meloni ha chiarito abbondantemente la posizione del partito su fascismo e antisemitismo, confermando che chi la pensa diversamente ha sbagliato casa in cui stare. le manifestasse dovrebbe cercarsi altra casa”.