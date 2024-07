Medio Oriente, Israele sta esaminando la proposta di Hamas

MADRID. – Israele sta valutando la risposta di Hamas ad una proposta di un accordo per il rilascio degli ostaggi e per un cessate il fuoco a Gaza. “I mediatori dell’accordo sugli ostaggi hanno fornito al team negoziale la proposta di accordo di Hamas. Israele la sta esaminando e risponderà ai mediatori”, si legge in una dichiarazione giunta dall’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, a nome del Mossad.

Tra gli intermediari rientrano l’Egitto, il Qatar e gli Usa che da mesi cercano di assicurare un accordo per il rilascio degli ultimi 120 ostaggi in mano ad Hamas. L’emittente pubblica israeliana Kan 11 riporta di un imminente colloquio tra il presidente americano Joe Biden e Benjamin Netanyahu, previsto per questa sera.

Nell’agenda del capo dell’esecutivo di Tel Aviv è previsto anche un incontro con il suo team circa le proposte di Hamas per fermare il conflitto che ormai perdura da nove mesi e che, con molta probabilità, Netanyahu porterà anche all’attenzione del numero uno di Washington.

Intanto, non si è fatta attendere la risposta di Hezbollah per l’uccisione del comandante Mohammed Nasser, uno dei vertici del gruppo sostenuto dall’Iran, avvenuta nella giornata di mercoledì per mano dell’Idf. Lo stesso gruppo ha comunicato di aver lanciato più di 200 missili aventi come bersaglio cinque avamposti militari israeliani.

L’esercito di Tel Aviv ha parlato di “numerosi proiettili e bersagli aerei sospetti” provenienti dal confine con il Libano, molti dei quali sono stati intercettati. Gli attacchi, effettuati con droni esplosivi, si aggiungono a quelli portati avanti da Hezbollah poche ore dopo la morte di Nasser, quando sono stati lanciati 100 missili Katjuša (di fabbricazione sovietica) su una base militare a Golan e 100 missili Falaq (di fabbricazione iraniana) in un’altra base nella città di Kiryat Shmona, vicina al confine con il Libano.

Le tensioni continuano tra i due paesi continuano a montare, con Francia e Stati Uniti continuano a fare sforzi per scongiurare l’escalation.