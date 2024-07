Giochi Fedeciv, 4 luglio: il programma della seconda giornata

CARACAS. – Con la sfilata delle 21 delegazioni e l’accensione del braciere del campo di calcio “Giuseppe Pane” del Centro Italiano Venezolano di Caracas sono iniziati in maniera ufficiale i Giochi Fedeciv, che in questo 2024 giungono alla XVIII edizione. Dopo la giornata di ieri che ci ha regalato tante emozioni nel calcio, calcio a 5, padel e nuoto, le Giochi Olmpici della nostra collettivitá continuano.

La giornata si aprirá con le sfide delle boccette in coppia dalle 8:00 del mattino fino alle 15:00, quando si assegneranno le medaglie. Mentre per gli incontri individuali bisognerá attendere le 17:00 e fino alle 23:00. Tutte le gare avranno come scenario il salone del pool italiano dell’edificio sede nel CIV di Caracas.

Oggi inizieranno le gare di bolas criollas femminile e maschile. Il torneo in rosa si disputerá nella prima (dalle 8:00 del mattino fino alla 14:00) e la seconda giornata (dalle 16:00 fino alle 22:00) della fase a gironi. Mentre quello maschile ha in programma la prima giornata dalle 8:00 fino alle 14:00 e la seconda dalle 16:00 fino alle 20:00. Tutte le gare si disputeranno dentro la sede del sodalizio di Prados del Este.

Nella “Boleras di Prados del Este” si alzerá il sipario del campionato di Bowling dove si affronteranno le squadre dei sodalizi italici di Caracas, Maracay, Puerto Cabello, San Juan e Valencia. Qui le gare prenderanno il via alle 13:00.

Il calcio ha in programma 27 gare che sono spalmate tra le 8:00 del mattino fino alle 20:00.

Sulla denominata “cancha azul” del CIV di Caracas si disputeranno gli incontri di calcio a 5 iniziando dalle 8:00 del mattino fino alle 21:00.

Nelle vasche del sodalizio italico continueranno le gare di nuoto. Dopo la pioggia di medaglie consegnate ieri, gli amanti di questo sport vivranno un’altra giornata ricca di emozioni.

I due sport esordienti: padel e scopone continueranno la loro corsa verso le medaglie. Sulle piste del “Polisportivo Filice Testagrossa” le gare inizieranno alle 8:00 del mattino e si estenderanno fino alle 18:30. Mentre nello scopone le partite inizieranno dalle 14:00 fino alle 18:00. Nel rione Santa Paula ci saranno le gare di softball dalle 13:30. Oggi ci saranno anche gare di beach tennis, beach volley pallavolo, tennis e tennis tavolo.

(di Fioravante De Simone redazione Caracas)