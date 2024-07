Begoña Gómez chiede al Tribunale che si registri solo l’audio delle sue dichiarazioni

Desidera evitare l’uso improprio che si potrebbe fare delle immagini MADRID – Begoña López, moglie del premier Pedro Sánchez, ha chiesto al Tribunale al quale si recherà venerdì per dichiarare in qualità di imputata, di limitarsi alla registrazione vocale dell’interrogatorio. In questo modo, desidera evitare un “uso improprio” che si potrebbe fare delle immagini.

La registrazione audiovisuale dell’udienza, in molti Tribunali, è una pratica consueta. È un modo di documentare i procedimenti giudiziari. Le immagini, realizzate per uso esclusivo del Tribunale, non dovrebbero essere rese pubbliche. Ma il pericolo di filtrazioni a mass-media è sempre alto. In particolare, se a dichiarare sono persone di “rilevanza pubblica”. Ed è questo il caso di Begoña Gómez.

Antonio Camacho, avvocato della moglie del premier, ha chiesto al Tribunale di limitarsi alla registrazione vocale, con una lettera di cui è venuto in possesso l’Agenzia Efe. Nella lettera, il legale di Gómez illustra i timori della sua cliente e i danni che si potrebbero arrecare alla sua immagine qualora la registrazione audiovisiva fosse filtrata a giornali e televisioni.

Si pensava che una volta inviato il fascicolo alla Procura Europea, come era stato chiesto dalle autorità giudiziarie dell’Ue, il “caso” che coinvolge Begoña López fosse chiuso”, almeno in Spagna. Ma non è stato così.

Il magistrato Juan Carlos Peinado ha chiarito che alla Procura Europea sono stati consegnati solo i fascicoli riguardanti gli appalti pubblici aggiudicati all’imprenditore Juan Carlos Barrabés. Ma si indaga anche su altri contratti, nei quali pare sia coinvolta la moglie del premier, Begoña Gómez. Ha specificato che “i fatti oggetto di indagine sono tutti gli atti, le condotte e i comportamenti, che sono stati compiuti, dall’indagata, poiché suo marito è il Presidente del Governo della Spagna”.

Begoña Cómez è indagata per presunti traffici d’influenza e corruzione in seguito alle denunce di “Manos Limpias”. Questo è lo pseudo sindacato guidato da Miguel Bernad, esponente dell’estrema destra spagnola. Le denunce, in realtà, si basano su informazioni poco credibili pubblicati da portali on-line molto vicini alle frange estreme della destra nazionale.