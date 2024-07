Maternità surrogata: ok Commissione a ddl Fdi, verso reato universale

MADRID. – Dalla commissione Giustizia del Senato ok al disegno di legge di Fratelli d’Italia che introduce il reato universale di maternità surrogata: respinti tutti gli emendamenti delle opposizioni, la commissione ha conferito il mandato alla relatrice, la senatrice di Fdi Susanna Donatella Campione, di riferire in aula. Il testo era stato approvato dalla Camera lo scorso 26 luglio.

“I bambini non possono essere considerati oggetti così come il corpo delle donne non può essere mercificato. Questa la ratio del disegno di legge che prevede il reato universale per la pratica dell’utero in affitto. Per questo, sono profondamente convinta che oggi sia una bella giornata, una giornata in cui, con l’approvazione in commissione Giustizia al Senato l’approdo della legge in Aula è sempre più vicino. La maternità surrogata è una pratica abominevole e, come Fratelli d’Italia non possiamo accettarla: la vita è sacra e combatteremo per proteggerla” dichiara Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Famiglia e Valori non negoziabili.

“In commissione giustizia abbiamo lavorato con ‘estrema urgenza’ su un provvedimento che in Aula non è nemmeno stato calendarizzato. Siamo di fronte all’ennesimo tentativo della destra di parlare ancora una volta alla pancia del suo elettorato. La maggioranza ha voluto approvare a tutti i costi il reato universale di maternità surrogata, l’ennesima bandierina propagandistica sulla pelle dei bambini, più utile alla propaganda e all’odio social che alla realtà.

Una proposta di legge che chiede la deroga al principio di territorialità, basandosi sul riconoscimento, a livello universale, del disvalore della GPA, è inammissibile, trattandosi di un percorso legale in diversi Paesi europei e nel mondo. Hanno approvato una legge irragionevole, a rischio di incostituzionalità, ma anche inapplicabile. I tribunali saranno impegnati per anni” afferma la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi.

“In questo modo si rendono invisibili e privi di tutela migliaia di bambini, prosegue Cucchi. Il senso stesso di tutta questa discussione è non aprire un dibattito parlamentare sul riconoscimento dei diritti per i figli e le figlie delle coppie omogenitoriali, di tutte e tutti loro, non certo solo di quelli nati grazie alla gestazione per altri. Ma soprattutto quello di non affrontare mai il tema delle adozioni per single e coppie omosessuali. E’ un provvedimento ingiusto, demagogico e inapplicabile. E quello che ferisce di più è che tutto, ancora una volta, viene fatto per mera propaganda politica. Sulla pelle delle persone, però. Il mio voto e quello di Avs non può essere che contrario”, conclude Cucchi.

