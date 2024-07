Ucraina, Orbán a Zelensky: “Serve una tregua”

MADRID. – Come da copione, nella sua visita ufficiale a Kiev, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha chiesto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di “pensare a una pausa” nel conflitto con la Russia e alla dichiarazione di un cessate il fuoco. Nel corso di una conferenza stampa congiunta con il leader ucraino, Orban ha infatti dichiarato di aver “chiesto al signor Presidente di pensare se non sia possibile” fare in modo che la situazione “vada un po’ diversamente”, ovvero se non sia meglio “fare una pausa, fermare il fuoco e poi iniziare, o meglio continuare, i negoziati.

Dopotutto, un cessate il fuoco potrebbe garantire un’accelerazione del ritmo di questi negoziati”, ha detto Orban il quale ha inoltre osservato che durante la presidenza dell’Unione Europea, l’Ungheria “aiuterà in tutto ciò che potrà” per giungere a una “pace che rappresenta la questione più importante per l’Europa durante i prossimi sei mesi della presidenza ungherese”.

Da parte sua, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha insistito sull’importanza di una “pace giusta” sia in Ucraina che “in tutta l’Europa”. Zelensky ha inoltre chiesto al premier ungherese, che in passato ne aveva bloccato i fondi, di continuare a sostenere gli aiuti militari europei a Kiev.

“È anche molto importante per tutti noi in Europa che il sostegno all’Ucraina rimanga ad un livello sufficiente”, ha sottolineato. Inoltre, sulla questione della minoranza ungherese in Ucraina, “ci sono buone possibilità di progresso”, ha detto ancora Orban.