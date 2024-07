Giochi Fedeciv: grande aspettativa per il torneo di calcio

CARACAS. – Poche cose come il calcio hanno la capacità di racchiudere insieme tradizione, identità, cultura e apparenza. Una catena di valori capaci di forgiare e plasmare intere generazioni, legate tra di loro grazie a quella sfera con i pentagoni (anche se attualmente hanno disegni diversi). Passioni, dei veri e propri amori, che si cuciono sulla pelle e restano incisi per tutta la vita, creando ricordi indelebili e spesso nostalgici, gelosamente custoditi.

Infatti il calcio é una delle discipline piú attese nei “Giochi Fedeciv”, basti pensare che sono scesi in campo personaggi come Roberto Cavallo, Mauro Cichero, Alejandro Cichero, Pedro Alonso, Filippo Fabiani, Giovanni Murzi ed altri calciatori della Liga Futve.

In questo 2024, i “Giochi Olimpici della nostra collettivitá” festeggeranno la XVIII edizione e saranno ospitati dal Centro Italiano Venezolano di Caracas.

Le categorie che si affronteranno in campo a caccia di medaglie e punti per il medagliere sono: Under 10, Under 12, Under 14, Under 16, Under 18, “Libre”, “Veteranos”, “Super Veteranos” e “Master”

Le partite avranno come scenario i campi “Roberto Prosperi” e “Giuseppe Pane” nella sede del CIV di Caracas. Ci saranno anche campetti esterni nella “UCAB”, “Club Izcaragua” e “La Guacamaya”.

Nella categoria piú piccola si afronteranno CIV di Caracas, Club Italo Barquisimeto, Centro Social Italo Venezolano Guanare, Casa Italia Maracay, Puerto Ordaz e Casa Italia Maracaibo.

Nell’Under 12 ad affrontarsi in campo ci saranno Caracas, Guanare, Maracay Maracaibo e Club Social Italo Calabozo.

Nell’Under 14 lotteranno per la medaglia d’oro Guanare, Maracay, Caracas, Maracaibo e Centro Social Italo Venezolano di Valencia.

L’Under 16 avrá come protagonisti i sodalizi di Caracas, Puerto Ordaz, Guanare, Maracay, Maracaibo e Valencia.

I club italici che prenderanno parte al torneo di calcio nella categoria Under 18 sono Caracas, CSIV Mérida, Puerto Ordaz, Maracay, Valencia, Maracaibo.

Nella “Libre” i tifosi che gremiranno i diversi scenari vedranno affrontarsi: Maracay, Barquisimeto, Centro Italo San Juan, Club Italo Cabimas, Caracas , Mérida, Valera e Maracaibo.

I “Veteranos” che lotteranno per il podio sono Valera, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, Maracay, Calabozo, Caracas, Puerto Ordaz, Maracaibo.

I club che parteciperanno al torneo dei “Super Veteranos” sono Caracas, Valera, Maracay, Los Teques, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto e Mérida.

Infine nei master ci saranno: Maracaibo, Mérida, Caracas, Valera, Maracaibo, Puerto Ordaz, Barquisimeto.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)