Spettacolo, addio all’attrice Maria Rosario Omaggio. Sangiuliano: “Profondo dolore”

MADRID. – È morta a 67 anni l’attrice Maria Rosaria Omaggio, malata da tempo. Nata a Napoli ma residente da anni a Roma, nella sua carriera è stata interprete teatrale, televisiva e radiofonica, oltre che scrittrice. Donna eclettica e di grande talento, ha iniziato la sua carriera nella Televisione nel 1973, partecipando come concorrente alla trasmissione televisiva di Pippo Baudo e Loretta Goggi “Canzonissima”.

Un’ascesa che l’ha vista impegnata anche nel teatro e nel cinema, oltre alla televisione dove ha partecipato a diversi varietà e sceneggiati televisivi italiani, tra cui “Don Matteo 5”, “La squadra” e “Donne di mafia”. Debuttò sul grande schermo con “Roma a mano armata” di Umberto Lenzi, mentre interpretando Oriana Fallaci in “Walesa – L’uomo della speranza” di Andrezej Wajda ha vinto un premio a Venezia. Nella sua filmografia anche “To Rome To love” di Woody Allen. Nel teatro la Omaggio ha messo in atto 50 opere come “La schiava d’oriente” di Carlo Goldoni e “Chiamalavita” basato sui testi di Italo Calvino.

La dedizione dell’attrice non era solo sul palcoscenico ma anche nel sociale: era infatti Goodwill Ambassador a sostegno di UNICEF. Infine, nella sua lunga carriera, ha collaborato come autrice letteraria per i tipi delle Edizioni Mediterranee e Corbaccio-Longanesi, ha prestato la sua voce per diversi audiolibri (molti dei quali proprio della Fallaci) e ha posato per le riviste Playboy e Playmen.

Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, ha ricordato la sua figura: “Con profondo dolore apprendo la notizia della scomparsa di Maria Rosaria Omaggio, attrice e interprete capace di affrontare ruoli complessi e di comunicare con il pubblico in maniera autentica e coinvolgente. Il suo impegno, la sua passione e la sua dedizione all’arte hanno lasciato un segno importante nel mondo del cinema, del teatro e della televisione. In questo momento di grande tristezza, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.