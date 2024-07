Francia: Le Pen vince primo turno, occhi puntati su ballottaggi triangolari

MADRID. – I risultati definitivi del primo turno delle elezioni legislative in Francia, con un’affluenza del 66.7%, vedono il Rassemblement national di Marine Le Pen e Jordan Bardella e i suoi alleati, tra cui i Repubblicani di Eric Ciotti, vincitori con oltre il 33% dei voti. Al secondo posto la sinistra del Nuovo Fronte popolare con il 28% dei voti, mentre si fermano appena al 20.67% i “macroniani” di Ensemble e Horizons.

Con questa configurazione, fa notare Le Figaro citando una proiezione di Ifop-Fiducial, il Rn potrebbe inviare tra i 240 e i 270 deputati all’Assemblea nazionale, almeno 150 in più rispetto al 2022, ma comunque non sufficienti a raggiungere i 289 deputati necessari per la maggioranza assoluta. Il Nuovo fronte popolare avrebbe invece tra i 180 e i 200 eletti, davanti ai 60-90 di Ensemble.

Tutto dipenderà, comunque, dall’esito del secondo turno di votazioni, domenica prossima, e dai risultati dei numerosi ballottaggi “triangolari”, ovvero tra tre candidati, nelle varie circoscrizioni. A tale proposito, è già iniziato in Francia il dibattito sul possibile ritiro dei candidati arrivati terzi o per cercare di concentrare i voti contro i candidati lepeniani, con Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, principale partito del Nuovo Fronte Popolare, che ha già annunciato il ritiro dei suoi laddove siano arrivati terzi.

Da parte sua, Macron ha invitato gli elettori a sostenere i candidati “chiaramente repubblicani e democratici”, ma in base alle sue recenti dichiarazioni, nota il Guardian, questo potrebbe escludere “i candidati di Mélenchon”. In ogni caso, per Le Monde, “l’estrema destra è alle porte del potere”, con un successo alimentato “dalla sfiducia politica, dal rifiuto dell’immigrazione e dalle crescenti preoccupazioni per la sicurezza”.

Il quotidiano francese nota come l’ondata della destra francese non sia un caso isolato, ma, si legge, “per un Paese che pensava di essere più protetto di altre democrazie dalla sua tradizione repubblicana, dalle sue istituzioni e dal suo sistema maggioritario a doppio turno, lo shock è immenso”.

A fronte del successo del Rassemblement national, il grande sconfitto da questa tornata elettorale è Emmanuel Macron, il cui elettorato “lo ha respinto in modo schiacciante per la seconda volta in un mese”, si legge sul Guardian, mentre il New York Times fa notare che “se si forma una nuova maggioranza di legislatori contrari a Macron, quest’ultimo sarà costretto a nominare un avversario politico come primo ministro. Se non dovesse emergere una maggioranza chiara, il Paese potrebbe andare incontro a mesi di turbolenze politiche”.