Tennis, Sinner: “Pronto per l’esordio a Wimbledon”

ROMA. – Jannik Sinner è pronto per il suo esordio ai Championships. Domani il numero 1 al mondo sarà opposto al tedesco Yannick Hanfmann per dare il via al suo cammino nel torneo più prestigioso del mondo. “Sono pronto fisicamente, meglio rispetto al Roland Garros e motivato a far bene – ha detto a Sky Sport – L`atmosfera qui è unica.

Personalmente mi sento onorato ogni volta che entro in questo circolo. Sento la storia di Wimbledon. Mi sento un po` diverso quando sono qua. I campi sono bellissimi, il Centrale ha una grande storia”.

Jannik Sinner prosegue nella sua analisi: “L`erba tra Halle e Wimbledon è un po` diversa. Sto provando a capire su questi campi cosa funziona meglio e cosa peggio. Io mi sento bene fisicamente.

Arrivare in un grande slam sentendosi bene per me è la cosa più importante. Non ho quei dubbi che ho avuto al Roland Garros.

Lunedì avrò subito un primo ostacolo molto difficile ma forse ripartire subito al 100% è quello che mi serve”.

(Adx/askanews)