Usa, panico Dem per Biden in tv: “Dubbi su sua futura candidatura”

ROMA. – Sul palcoscenico più importante della politica americana, Joe Biden non ha soddisfatto le attese dei democratici al cospetto del suo sfidante alle presidenziali di novembre, Donald Trump. E alla fine dei 90 minuti di resa dei conti televisiva, gli alleati del presidente democratico – strateghi del partito ed elettori di base – sono caduti nel “panico totale” dopo un dibattito punteggiato da ripetuti inciampi, pause scomode, voce roca e bassa, spesso difficile da capire. E’ l’analisi di molti grandi organi di stampa americani, tra cui il Washington Post e l’Associated press, secondo cui i democratici si stanno chiedendo se il partito potesse o dovesse sostituire Biden come candidato presidenziale.

“Non sono l`unico a cui si sta spezzando il cuore in questo momento. Ci sono molte persone che hanno guardato questo stasera e si sono sentite terribilmente per (la prestazione di) Joe Biden”, ha detto l`ex senatrice democratica Claire McCaskill su MSNBC. “Non so se è possibile fare qualcosa per risolvere questo problema”. “C’è un senso di shock per come è uscito all’inizio di questo dibattito. Su come suonava la sua voce. Sembrava un po’ disorientato”, ha detto da parte sua David Axelrod, che è stato uno dei massimi funzionari della Casa Bianca e della campagna elettorale dell’ex presidente Barack Obama. “Ci saranno discussioni sull’opportunità o meno di continuare”, ha aggiunto Axelrod alla Cnn. E un parlamentare democratico, alla domanda di NBC News se il dibattito ispirasse fiducia in Biden, ha risposto: “La cosa migliore che posso fare per aiutare Joe Biden è fingere di non aver ricevuto il tuo messaggio”.

Pubblicamente, i funzionari democratici continuano a schierarsi in gran parte al fianco di Biden e sostengono che una prestazione poco brillante non cambierà la posta in gioco fondamentale delle elezioni. Il governatore della California Gavin Newsom, il cui nome viene spesso lanciato come potenziale candidato alternativo, ha detto ai giornalisti dopo il dibattito che il suo partito “non potrebbe essere più unito dietro Biden” ed ha aggiunto che Biden non dovrebbe farsi da parte. Ma sussurri privati sull’opportunità di proseguire con Biden si sono moltiplicati dopo il dibattito, nella notte italiana, durante il quale Biden si è presentato con voce roca e bassa e a volte è sembrato perdere il filo dei pensieri.

Le regole del partito rendono quasi impossibile sostituire i candidati senza il loro consenso. E farlo equivarrebbe a ribaltare i risultati delle primarie da parte degli addetti ai lavori del partito, quando la stragrande maggioranza degli elettori democratici ha nominato Biden, che ha vinto quasi il 99% di tutti i delegati. Al momento non è noto alcun tentativo serio di spingerlo fuori dalla corsa. Tuttavia, lo statuto del Comitato Nazionale Democratico prevede alcune disposizioni nel caso in cui il candidato del partito sia inabile o scelga di farsi da parte, e un’azione per estromettere Biden alla convention è teoricamente possibile, anche se altamente improbabile.

Per ora, l’interrogativo più grande per Biden è se la sua prestazione televisiva incerta comporterà dei danni permanenti.

Molti elettori non si sono ancora focalizzati sulle elezioni a più di quattro mesi dal voto. E milioni di dollari devono ancora essere spesi in pubblicità e infrastrutture statali che potrebbero dare una spinta all’attuale inquilino della Casa Bianca. “È stato un inizio lento ma c’è stato un finale forte.

Questo è ovvio per tutti. Non discuterò questo punto”, ha commentato la vicepresidente Kamala Harris alla Cnn dopo il dibattito. “Parlo della scelta di novembre. Sto parlando di una delle elezioni più importanti della nostra vita collettiva”.

D’altra parte, segnali di ansia sono evidenti da tempo tra i democratici, almeno da quando qualcuno nel partito ha iniziato a incoraggiare apertamente il dibattito su un`alternativa a Biden.

Alcuni funzionari del partito, a questo proposito, hanno indicato un post sui social media dell`ex aiutante della campagna di Obama, Ravi Gupta. “Ogni democratico che conosco scrive che questo è un male”, ha scritto Gupta su X. “Basta dirlo pubblicamente e iniziare il duro lavoro di creare spazio nella convention per un processo di selezione. Voterò per un cadavere invece che per Trump, ma questa è una missione suicida”, ha commentato.

(Coa /askanews)