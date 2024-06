Lavoro, Inps: a maggio boom della Cig, autorizzate 47,2 milioni di ore

ROMA. – Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di maggio sono state 47,2 milioni, in crescita rispetto al precedente mese di aprile (38,1 milioni) e rispetto a maggio 2023 (34,5 milioni). Lo ha reso noto l’Inps.

I settori maggiormente coinvolti sono l`industria metalmeccanica, tessile e delle costruzioni (nel Nord Italia) e quello delle pelli, cuoio e calzature.

Si registra anche un incremento per le ore autorizzate di Cigs.

Gli incrementi registrati nell`Osservatorio “sono dettati dalle dinamiche di mercato di alcune grandi aziende che stanno attraversando un momento di profonda riorganizzazione e di riposizionamento nel mercato”, ha spiegato l’Inps.

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a maggio sono state 26,3 milioni. Nel precedente mese di aprile 2024 erano state autorizzate 24,9 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +5,7%. A maggio 2023 erano state autorizzate 18,3 milioni di ore.

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a maggio 2024 è stato pari a 20 milioni (di cui 7,8 per solidarietà). Nel mese precedente erano state autorizzate 11,7 milioni di ore (di cui 7,8 per solidarietà), mentre nello stesso mese dell`anno precedente erano state autorizzate 14 milioni di ore (di cui 5,9 per solidarietà).

Gli interventi in deroga registrano valori assoluti residuali: nel mese di maggio sono stati inferiori a 2mila ore, mentre nel mese precedente erano pari a 683mila (434mila ore a maggio 2023).

Il numero di ore autorizzate a maggio nei fondi di solidarietà è pari a 0,8 milioni e registra un incremento del +8,5% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di maggio 2023 le ore autorizzate erano state 1,7 milioni, la variazione tendenziale è del -49,6%.

