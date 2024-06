Formula1, Leclerc: “Torneremo in lotta”

ROMA. – “Il gap in pole è stato di pochi decimi, ma il potenziale c`è. Va ottimizzato il pacchetto e torneremo a lottare. La preparazione al simulatore è andata bene e sento che potremo tornare in lotta. Abbiamo faticato nelle curve più lunghe e lente, qui ce ne sono meno e qui potrebbe aiutarci”. Parola di Charles Leclerc alla vigilia del Gp d’Austria in programma nel week end, undicesimo appuntamento del mondiale di Formula1. Sulla sistemazione delle vie di fuga del circuito aggiunge: “Ghiaia nelle vie di fuga alle 9 e alle 10?

Devo ancora andare in pista per capire ma mi sembra un cambiamento positivo”. Chiarito quanto accaduto a Barcellona con il contatto tra Leclerc e Sainz. “Per quel che riguarda il rapporto con Sainz è tutto ok, abbiamo discusso come sempre e non ci sono problemi – racconta – Ci conosciamo da anni, sappiamo che dopo la gara c`è sempre tensione ma poi si sistema tutto e non ho alcuna preoccupazione su quello che accadrà d`ora in avanti. Succede e magari accadrà ancora, ma non sono preoccupato.

Siamo rientrati in aereo assieme dopo Barcellona”. Quanto il Motorpsort alle Olimpiadi dice: Sarebbe bello ma è complicato con costruttori diversià ma sarebbe bello e sarei orgoglioso di rappresentare Monaco. Ne sarei felce, ma non so se ci sono programmi per una cosa del genere in futuro”

(Adx /askanews)