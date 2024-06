Istat: Pil pro-capite nel Nord-ovest circa il doppio del Sud

ROMA. – “Nel 2022, ultimo anno per cui sono disponibili le stime dei Conti territoriali a livello di singole regioni, il Pil pro-capite (a prezzi correnti) delle regioni del Nord-ovest (40,9mila euro) risulta circa il doppio di quello del Mezzogiorno (21,7mila euro)”. Lo rileva il direttore della Direzione centrale per l`analisi e la valorizzazione nell`area delle statistiche economiche e per i fabbisogni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Istat, in audizione alla Camera.

“Nelle altre ripartizioni – aggiunge – la distanza si riduce ma rimane, comunque, significativa (nel Nord-est e nel Centro il Pil pro-capite è, rispettivamente, 39,3 e 35,1mila euro). Le regioni del Sud e le Isole, insieme a Umbria e Marche, mostrano valori inferiori a quello medio nazionale (33mila euro). La Provincia autonoma di Bolzano/Bozen registra il Pil pro-capite più elevato (54,5mila euro); seguono la Lombardia, la Provincia autonoma di Trento e la Valle d`Aosta (con valori intorno ai 44 mila euro); le restanti regioni del Nord presentano comunque valori superiori a quello medio nazionale, con differenziali positivi che oscillano tra 1,4mila euro del Piemonte e i 7mila euro dell`Emilia Romagna”.

“Rispetto al 2007 – prosegue -, le distanze tra il Mezzogiorno e il resto del Paese si sono ampliate: il divario negativo nei confronti del valore medio nazionale è cresciuto, in termini assoluti, dai 9mila del 2007 a 11,3mila euro del 2022; a peggiorare, in termini relativi, è anche la posizione delle regioni del Centro (il vantaggio rispetto alla media nazionale si riduce da 3,8mila a 2,1mila euro).

Tra le regioni, il Piemonte al Nord e il Lazio al Centro mostrano una riduzione del differenziale positivo; nel Mezzogiorno, solo la Basilicata, pur mantenendo un livello di Pil pro-capite inferiore a quello medio nazionale, evidenzia un recupero”.

