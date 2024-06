Cerimonia di consegna dei Premi Raia Diplomática 2024

Lo scorso 18 Giugno, la “Casa de Galicia” a Madrid ha ospitato la cerimonia di consegna dei Premi Raia Diplomática. L’evento è stato inaugurato con le parole di benvenuto di Javier Vázquez Prado, direttore della Casa di Galizia a Madrid; Jesús Oroza, presidente della giuria dei Premi Raia Diplomatica; Rafael Ansón, presidente dell’Accademia Iberoamericana della Gastronomia; e Bruno Caldeira, fondatore e direttore di Raia Diplomatica, la rivista iberica di diplomazia e affari.

Bruno Caldeira ha sottolineato nel suo intervento che i Premi Raia Diplomática, precedentemente noti come Certificati d’Onore, mirano a riconoscere personalità, organizzazioni e istituzioni della Penisola Iberica in ambito imprenditoriale, culturale, sociale e diplomatico che hanno contribuito in modo significativo alle loro comunità e sono serviti come ponte tra la Penisola Iberica e l’America Latina. Caldeira ha sottolineato la particolare rilevanza di questa edizione dei premi, dedicati alla memoria di Isabel Mijares, la prima donna enologa spagnola e figura di spicco nel settore vitivinicolo spagnolo. Mijares è stata omaggiata come “una grande figura della storia spagnola, per l’importanza che il vino ha nella società, nella cultura e nell’economia”.

Nell’ambito dell’evento, Bruno Caldeira ha anche annunciato la creazione del “Club de Negocios” di Raia Diplomática, che sarà lanciato alla fine di quest’anno, con lo scopo di rafforzare le relazioni commerciali e diplomatiche tra Spagna, Portogallo e America Latina.

A continuazione, indichiamo i vincitori dei premi Raia Diplomática 2024 (con relative motivazioni espresse dalla giuria dei premi, che quest’anno, va ricordato, era composta da Bruno Caldeira, Jesús Oroza, Ricardo Villarreal e Michele Rossi):

– Migliore impresa della Spagna : Plan Senior SL

“È stata un esempio nella prevenzione e nella lotta contro la pandemia del Covid 19. Con la sua resilienza, il buon senso e l’economia “di guerra” è riuscita a frenare il maligno virus nelle sue case di riposo in Extremadura durante le 5 ondate della pandemia e non ha registrato nessun caso di contagio. Questa azienda non è solo una delle aziende che ha gestito meglio questa situazione, è stata un esempio di lotta e gestione”.

– Migliore impresa del Portogallo : Josué Bacalhau & Associados

“Essendo situata in una regione a bassa densità di popolazione in Alentejo, riesce ad espandere la sua attività giuridica oltre il Portogallo, contando ora su una delegazione negli Stati Uniti. Questo è un altro caso di grande resilienza e coraggio. È un altro buon esempio di imprenditorialità da seguire nella “Raya portoghese”, dove le difficoltà del nostro territorio non impediscono di seguire i propri sogni.”

– Migliore Istituzione Iberica : Casa de América Latina di Lisbona

“Probabilmente è il più grande referente a livello di connessione tra Portogallo e America Latina. Da oltre 25 anni promuove la cultura, la società, le arti, le scienze, l’economia e la diplomazia latinoamericana in Portogallo. È stata creata nel 1998 dal Comune di Lisbona, dal Ministero degli Affari Esteri del Portogallo, dalle Ambasciate dei paesi latinoamericani e da un gruppo di imprese.

– Miglior Ambasciatore accreditato in Spagna : Ambasciatore Dinesh Patnaik, Ambasciatore dell’India in Spagna

“La sua attività personale e diplomatica è stata fondamentale nella promozione del suo paese in Spagna e Andorra. Mai questo paese aveva avuto tanta notorietà nell’attuale Spagna. La sua dedicazione personale e diplomatica, ad esempio, ha reso lo yoga una delle attività più popolari in Spagna, oltre a tutto il suo lavoro per posizionare efficacemente aspetti sociali, culturali, economici e politici all’interno della società spagnola”.

– Miglior Ambasciatore accreditato in Portogallo : Ambasciatore Carlos Gil de Montes, Ambasciatore del Perù in Portogallo

“Torniamo di nuovo in Portogallo, evidenziando un Ambasciatore che è stato instancabile nella promozione della gastronomia del suo paese. La gastronomia di questo paese latinoamericano è sempre più apprezzata dai portoghesi. Fu il paese invitato alla Lisbon Bar Week, la cui degustazione di bevande fu un successo assoluto. Oltre alla gastronomia, le relazioni diplomatiche, culturali ed economiche tra questo paese latinoamericano e il Portogallo si sono evolute esponenzialmente grazie all’azione di questo Ambasciatore”.

– Personalità Latinoamericana dell’anno : Gina Riaño, Segretario Generale dell’Organizzazione Iberoamericana della Previdenza Sociale (OISS)

“Ha dimostrato una leadership esemplare alla guida della sua organizzazione, promuovendo riforme e politiche che hanno rafforzato i sistemi di previdenza sociale in America Latina. La sua capacità di guidare l’organizzazione verso una maggiore efficienza ed efficacia è stata fondamentale per migliorare la qualità della vita di milioni di persone nella regione. È stata un’instancabile sostenitrice dell’inclusione sociale, lavorando per garantire che i sistemi di previdenza sociale siano accessibili a tutti, in particolare ai gruppi più vulnerabili”.

– Personalità Iberica dell’anno : Bernardino Greco Cervantes, presidente del Centro Portoghese di Vigo

“Ha svolto un ruolo cruciale nel rafforzare i legami tra Portogallo e Galizia. La sua leadership nell’organizzazione è stata fondamentale per promuovere una maggiore cooperazione, comprensione e fratellanza Galaico-Portoghese, promuovendo l’amicizia e l’effettivo scambio culturale. È un appassionato sostenitore della valorizzazione del patrimonio condiviso tra Portogallo e Galizia. Ha sottolineato l’importanza di riconoscere e preservare le tradizioni e la storia comuni, rafforzando così l’identità iberica e la coesione tra i popoli”.

I Premi Raia Diplomática continuano a consolidarsi come un punto di riferimento nella promozione della cooperazione e dell’intesa tra i paesi iberici e latinoamericani, celebrando l’eccellenza e l’impegno di coloro che lavorano per un futuro migliore per le nostre comunità.

Per ulteriori informazioni riguardanti la rivista Raia Diplomática, rivolgersi a: [email protected]