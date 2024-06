Coppa America: venezuelano Jesús Valenzuela arbitrerà il match Argentina-Canada

CARACAS. – Oggi, con la sfida Argentina – Canada, si alezerá il sipario della Coppa America che in questo 2024 si disputerá negli Stati Uniti fino al 14 luglio. La Conmebol ha designato per questa sfida l’arbitro venezuelano Jesús Valenzuela.

Il direttore di gara venezuelano sarà coadiuvato sulle fasce dai suoi connazionali Jorge Urrego e Lubin Torrealba. Il quarto e quinto uomo saranno Iván Barton e David Morán, entrambi provenienti da El Salvador.

Mentre per l’incontro Venezuela-Ecuador, in programma sabato alle 18:00 (ora di Caracas), l’incaricato di far rispettare il regolamento sará il colombiano Wilmar Roldán. In questa sfida nella sala VAR ci saranno gli uruguaiani Leodán González e Richard Trinidad.

La Vinotinto é stata inserita nel girone B della Coppa America dove affronterá Ecuador, Messico e Giamaica.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)