Caporalato, padre datore lavoro Singh: “Una leggerezza”

MADRID. – È stata una “leggerezza, che è costata cara a tutti” a causare l’incidente sul che ha ucciso Satnam Singh, 31enne indiano che da due anni lavorava senza contratto nei campi nella zona di Latina, fra Borgo Santa Maria e Borgo Montello. A parlare in questi termini dell’accaduto, in un’intervista al TG1, è stato Renzo Lovato, padre del titolare dell’azienda agricola ora indagato dalla procura di Latina per omesso soccorso e omicidio colposo: “Mio figlio aveva detto al lavoratore di non avvicinarsi al mezzo, ma il lavoratore ha fatto di testa sua. Una leggerezza, purtroppo. Il dispiacere che c’è – ha aggiunto – è che è morto un ragazzo e purtroppo è morto sul lavoro, cosa che non dovrebbe mai succedere”.

Per “l’approccio” del telegiornale alla vicenda, la senatrice PD ed ex segretaria della Cgil, Giovanna Camusso, ha annunciato un’interrogazione parlamentare. Il ragazzo è stato schiacciato da un macchinario trainato da un trattore, che gli ha tranciato il braccio destro e schiacciato le gambe. Stando alle ricostruzioni, invece di essere portato urgentemente in ospedale, Singh, impiegato da due anni senza contratto, sarebbe stato messo su un pullmino e scaricato davanti alla sua abitazione, con il braccio poggiato su una cassetta per la frutta. Solo in seguito all’allarme lanciato dai vicini, sarebbe stato portato in ospedale San Camillo di Roma, dove è morto ieri.

“Quello che colpisce maggiormente della terribile morte di Satnam Singh è che sia stato trattato come un oggetto, una cosa rotta da buttare via. Le pericolose condizioni di lavoro in cui versano molti cittadini stranieri, si aggiungono a quelle di tanti lavoratori italiani che operano sprovvisti di qualsiasi norma di sicurezza. Di lavoro non si può morire e i controlli vanno aumentati fino al massimo necessario. Da circa 20 anni il costo in numero di vite umane e di invalidi permanenti non riesce a scendere sensibilmente. Una società che si vuol definire civile non può tollerare tutto questo”, ha commentato l’ex magistrato Simonetta Matone, deputato della Lega.

Per la segretaria del Pd, Elly Schlein, quello di Latina “non è stato un incidente sul lavoro”, ma il bracciante “è stato ucciso dallo sfruttamento e dalla disumanità”, ha detto al TG3 annunciando la partecipazione alla manifestazione indetta da Flai-Cgil per sabato a Latina.