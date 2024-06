CIDH exhorta al gobierno apegarse a la Constitución para venezolanos poder sufragar en el exterior

CARACAS – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en defensa de los derechos políticos de los venezolanos que residen fuera de su país y manifestó preocupación por los obstáculos que deben enfrentar para poder ejercer su derecho al voto en las venideras elecciones presidenciales del 28 de julio.

Afirma que la Constitución de Venezuela establece que todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a votar, siempre que no estén inhabilitados, pero los consulados venezolanos han puesto barreras como la exigencia de una visa de residente como única prueba válida para inscribirse en el registro electoral.

La CIDH alerta que muchos venezolanos en el extranjero atraviesan una situación y no todos poseen visa, porque como migrantes padecen status diferentes y muchos no están de manera regular, por lo que sabiendo la situación, no debería ser un impedimento por parte del gobierno venezolano, porque afecta la integridad del proceso.

Según informó el experto en materia electoral Eugenio Martínez, apenas 508 personas pudieron inscribirse fuera de Venezuela como nuevos electores durante el operativo que llevó a cabo el Registro Electoral.

Dijo además que alrededor de seis mil pudieron cambiar su centro de votación al exterior, lo que es poco si se considera que más de 4.5 millones de venezolano en edad de votar han migrado del país, y unos 21 millones de venezolanos están habilitados para votar el 28 de julio, según datos del CNE.

Ante las limitaciones que enfrentan los connacionales deseosos de sufragar, la CIDH pide al gobierno venezolano que tome medidas para que la población en el exterior pueda inscribirse y votar en condiciones de igualdad como los demás países, se cumplan los requisitos constitucionales y se separen los poderes públicos para que el poder electoral tenga independencia y autonomía sin depender del poder ejecutivo.

Redacción Caracas