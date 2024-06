Rai Italia, 20 giugno: a Casa Italia, l’India dopo il voto e la nuova presidente del CGIE

Dagli esiti delle elezioni in India a quelli del Consiglio Generale degli italiani all’estero per la nomina del nuovo Segretario Generale, questi i temi cardine della puntata di Casa Italia in onda domani 20 giugno su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

In apertura si parlerà della storica tornata elettorale appena conclusasi in India che ha confermato per il terzo mandato consecutivo il Primo Ministro Narendra Modi, rientrato dal G7 in Puglia. Lo stesso Modi che nel 2014 lanciò il programma “Make in India” invitando le aziende del mondo a investire lì con le proprie fabbriche esportando poi all’estero trasformando l’economia e la rete di infrastrutture del Paese. Quale il possibile bilancio di questa manovra e quanto si mantiene solida la partnership commerciale tra Italia e India? E ancora con quale ruolo gioca l’economia indiana nella partita geopolitica mondiale? Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, farà il punto con Nicola Missaglia, responsabile comunicazione dell’ISPI – Desk India, Marco Masciaga, corrispondente a New Delhi per il Sole 24 ore e Claudio Maffioletti, Direttore e Segretario generale Camera di Commercio italiana in India/Mumbai.

Si rimarrà in tema di voto elettorale con la nomina di Maria Chiara Prodi come nuovo Segretario del Consiglio Generale degli italiani all’estero. Dalla promozione della lingua italiana alla digitalizzazione, lavoro e cittadinanza quali i possibili traguardi da raggiungere e le sfide più importanti? Roberta Ammendola analizzerà il tema proprio con la neoeletta Maria Chiara Prodi pronta per il nuovo mandato.

Si volterà pagina per parlare di moda uomo dalla presentazione della nuova collezione primavera/estate 2025 di Paul Smith dal palcoscenico del Pitti Immagine di Firenze, l’Italia che da parecchi anni lo stilista britannico sceglie per la realizzazione delle sue collezioni. Fabiana Giacomotti dialogherà con Massimo Giorgetti, stilista.

Si passerà, poi, a parlare di incentivi auto, nella rubrica ‘Sportello Italia’, con Lorenza Morello, giurista d’impresa. Ecoincentivi e possibili soluzioni di risparmio.

Per la chiusura di puntata si sceglierà la musica con l’intervista di Maria Cristina Zoppa ai Negramaro, la band salentina del pop rock italiano.

