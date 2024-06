Giochi Fedeciv Caracas 2024: Curiosità, cifre e statistiche

CARACAS. – Se c’è un sogno condiviso dalla maggior parte degli atleti dei sodalizi italici del Venezuela è quello di partecipare ai Giochi Fedeciv. Quelli che inizieranno a Caracas sono per l’esattezza i 18esimi Giochi Olimpici della nostra collettivitá nati nel 1985, su iniziativa di Giuseppe Sanó per riunire i diversi sodalizi italici nel segno dello sport e la cultura. Conosciamo un po’ le cifre di questa 18ª edizione de Giochi Fedeciv, che andranno in scena nella “Ciudad de los techos rojos” tra il 3 e 7 luglio.

Il Centro Italiano Venezolano di Caracas ospiterà per la terza volta i Giochi Fedeciv. I sodalizi che piú volte hanno ospitato i giochi sono Casa Italia Maracay con 5 e Centro Social Italo Venezolano di Valencia (4).

Questi giochi passeranno alla storia come quelli con piú sportivi in campo: 3.426, superando il primato stabilito nell’edizione del 2008. Allora i giochi andarono in scena nella Casa d’Italia di Maracaibo e si sfidarono 3.378 atleti.

I club con la delegazione piú numerosa sono: CIV di Caracas con 610, seguono Maracay (461), Maracaibo (446) e Club Italo Venezolano Barquisimeto (329). Mentre la delegazione piú piccola é quella della Casa d’Italia di Paraguana con 6 (tutti parteciperanno nel domino).

In questo 2024 le discipline in gara saranno 21 con l’esordio dello scopone scientifico e del padel. Lo scopone scientifico è uno dei giochi da tavolo piú amato dai soci dei diversi sodalizi italici della “Piccola Venezia”. Saranno in 37 a sfidarsi per aggiudicarsi la medaglia d’oro. I club che hanno aderito a questo nuovo sport sono Barinas (9), Barquisimeto (7), Caracas (12), Guanare (7) e Mérida (2). Mentre nel padel a sfidarsi a suon di racchettoni ci saranno 244 sportivi che rappresenteranno i sodalizi di Barquisimeto (29), Cabimas (4), Caracas (62), Los Teques (6), Maracaibo (49), Maracay (41), Puerto Ordaz (30), San Fernando (7), San Juan (4), Valencia (6), Valera (6).

La disciplina sportiva piú numerosa é il calcio con 1.162 calciatori iscritti. Nello sport della palla a chiazze i club che si presenteranno con piú sportivi sono Maracaibo con 193, Caracas con 190 e Maracay con 151.

Con 403 inscritti, il nuoto é la seconda disciplina sportiva piú rappresentata nei Giochi Fedeciv, nel terzo gradino del podio troviamo il tennis campo con 328.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)