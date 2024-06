Coppa Venezuela: Puerto Cabello-Carabobo il big match di questa terza giornata

CARACAS. – A poche ore dal calcio d’inizio della Coppa America, i tifosi venezuelani della palla a chiazze potranno iniziare a testare le emozioni con le gare della Coppa Venezuela. La coppa nazionale, alla terza giornata, ci regalerá un match di lusso: Academia Puerto Cabello – Carabobo, in programma domani alle 18:00 nello stadio La Bombonerita.

La Copa Venezuela, che quest’anno si gioca in onore all’italo-venezuelano Luis Mendoza Benedetto, inizierá oggi con il match Deportivo La Guaira – Maritimo La Guaira: calcio d’inizio alle 18:00 nello stadio Olímpico.

Domani, nello stesso recinto sportivo capitolino, se la vedranno UCV – Nueva Esparta: ora d’inizio alle 18:00. Entrambe le formazioni andranno a caccia della prima vittoria in questa coppa.

Giovedí, nello stadio Brigido Iriarte se la vedranno Deportivo Miranda – Metropolitanos: fischio dell’arbitro in programma alle 18:00.

Il Deportivo Táchira andrá a far visita al Real Frontera: calcio d’iniizo alle 15:30. Il “Carrusel Aurinegro” a caccia di conferme dopo la goleada della scorsa settimana contro l’Ureña. Mentre il Real vuole ottenere i suoi primi punti.

La giornata della Coppa Venezuela si completerá con: AIFI de Guayana vs Angostura FC (giovedí alle 16:00, CTE Cachamay di Puerto Ordaz), Inter de Barinas vs Estudiantes de Mérida (alle 18:00, stadio Agustín Tovar di Barinas), Portuguesa vs Academia Rey (giovedí alle 15:30, stadio Farid Richa di Barquisimeto), Dynamo Puerto vs Monagas (giovedí alle 16:00, stadio Francisco Massiani di Puerto La Cruz) e Deportivo Rayo Zuliano vs Héroes de Falcón (giovedí alle 16:00, stadio Pachencho Romero di Maracaibo).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)