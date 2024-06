Istat: clima penalizza agricoltura, più colpiti vino e frutta

ROMA. – Il clima continua a penalizzare l`agricoltura italiana. Secondo l’ultimo report dell’Istat sull’andamento dell’economia agricola, nel 2023 il settore dell`agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato risultati negativi: il valore aggiunto è diminuito del 2,5% in volume, in controtendenza rispetto all`economia nazionale che ha evidenziato una crescita dell`1,1% nel suo complesso; la produzione in volume si è ridotta dell`1,8%. L`occupazione ha registrato una flessione del 2,4%.

Gli andamenti dell`annata, spiega l’Istat, sono stati condizionati dalle avverse condizioni climatiche che hanno caratterizzato diversi periodi dell`anno, con il susseguirsi di fenomeni estremi che hanno colpito molte produzioni di importanza primaria per il settore agricolo.

In particolare, nel 2023 si è registrato un forte calo per la produzione in volume di vino (-17,4%) e frutta (-11,2%). In diminuzione anche florovivaismo (-3,9%), olio d`oliva (-3%), attività di supporto (-1,6%) e comparto zootecnico (-0,9%).

Annata favorevole, invece, per piante industriali (+10,2%), cereali (+6,6%) e attività secondarie (+7,2%).

In calo la produzione agricola di beni (-3,9% per le coltivazioni e -0,9% per il comparto zootecnico) e delle attività dei servizi di supporto (-1,6%). Solo le attività secondarie non agricole hanno segnato un andamento positivo (+7,2%).

È proseguita la crescita dei prezzi alla produzione (+3,9%), ma a tassi decisamente più contenuti rispetto all`anno precedente. Al contrario, si è arrestato il trend espansivo dei costi del settore, con i prezzi degli input in diminuzione (-2,5%), soprattutto a partire dalla seconda parte dell`anno.

Nel 2023 anche gli altri comparti hanno registrato risultati negativi. Nella silvicoltura, la produzione e il valore aggiunto sono diminuiti in volume, rispettivamente, dello 0,9% e dell`1,2%, mentre nella pesca le diminuzioni sono state dello 0,5% e del 3,5%.

Il valore aggiunto dell`industria alimentare, delle bevande e del tabacco è aumentato del 2,7% in volume, mentre quello del comparto agroalimentare, che comprende anche agricoltura, silvicoltura e pesca oltre all`industria alimentare, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all`anno precedente (+0,1%).

La quota del settore agroalimentare sul totale economia è migliorata, salendo nel 2023 al 4,2% dal 3,8% dell`anno precedente, grazie a un rafforzamento del contributo dell`industria alimentare (2% rispetto all`1,6% del 2022) e a una conferma del contributo del settore primario (2,2%, come nel 2022).

