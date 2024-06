Golf, 81° Open d’Italia con tre Masters Champions e tanti big azzurri

ROMA. – Tre Masters Champions: Patrick Reed, Danny Willett e Angel Cabrera. E ancora: otto dei nove migliori giocatori azzurri sul DP World Tour, da Matteo Manassero a Guido Migliozzi, i due rappresentanti dell`Italia, nella gara individuale maschile, ai Giochi di Parigi. Sono solo alcuni dei campioni che prenderanno parte all`81° Open d`Italia presented by Regione Emilia-Romagna, in programma dal 27 al 30 giugno – ad anticipare la competizione, mercoledì 26, la Rolex Pro-Am – all`Adriatic Golf Club di Cervia (Ravenna). L`evento è stato presentato oggi nella “Sala Polifunzionale” della Regione Emilia-Romagna alla presenza, tra gli altri, del Presidente Stefano Bonaccini, dell`Assessore a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio, Andrea Corsini e del Presidente della Federgolf, Franco Chimenti.

Il torneo, che vedrà in gara 156 concorrenti e si disputerà sulla distanza di 72 buche (18 al giorno), metterà in palio 3.250.000 dollari. E l`ingresso sarà gratuito (previa registrazione su www.openditaliagolf.eu). Un segnale importante quello lanciato dalla Federazione Italiana Golf, in accordo con l`official advisor Infront, dopo il grande successo della Ryder Cup italiana. E i due migliori classificati, se non già qualificati, staccheranno il pass per partecipare, dal 18 al 21 luglio prossimi in Scozia, al The Open, quarto Major maschile del 2024.

Come se già non bastasse, nel Villaggio Commerciale dell`Open d`Italia, in bella mostra, sarà esposta la `Claret Jug`, trofeo-simbolo del The Open, Major di golf più antico al mondo.

Trentuno anni dopo la prima e unica volta (1993 al Modena Golf & Country Club, a imporsi fu il neozelandese Greg Turner), la massima competizione del golf tricolore, che vanterà una duplice diretta televisiva e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Golf, con l`ultimo round su Rai Sport e Rai Play, tornerà a giocarsi in Emilia-Romagna. Sempre più Sport Valley, negli stessi giorni sarà al centro di due grandi eventi internazionali, anche grazie alle tre tappe di apertura del Tour de France. La 111/a edizione della Grand Boucle partirà il 29 giugno con la Firenze-Rimini, mentre il 30 ecco la Cesenatico-Bologna e, il 1° luglio, la Piacenza-Torino. Per un omaggio a tre campionissimi come Gino Bartali, Marco Pantani e Fausto Coppi. Uno show nello show, con lo sport volano per il turismo, anche golfistico.

Tre vincitori Masters, tanti azzurri guidati da Manassero e Migliozzi, i due italiani qualificati per i Giochi di Parigi.

Ecco i concorrenti più attesi dell`81°Open d`Italia presented by Regione Emilia-Romagna – Ha giocato le Ryder Cup 2014, 2016 e 2018 acquisendo, con le sue esibizioni nelle sfide tra Usa-Europa, il soprannome di “Captain America”. Patrick Reed, 33enne di San Antonio (Texas), vincitore del The Masters nel 2018, sarà una delle stelle più attese della competizione.

Passato nel 2022 alla LIV Golf, la Superlega araba, vanta 9 successi (tra cui due WGC) sul PGA Tour. Anche loro hanno conquistato la `Green Jacket` ad Augusta. L`inglese Danny Willett, 8 exploit sul DP World Tour, l`ha indossata nel 2016, mentre l`argentino Angel Cabrera (che ha anche vinto lo US Open, nel 2007) nel 2009. Se Reed e Willett sono ancora grandi protagonisti del green, per Cabrera l`Open rappresenterà una nuova occasione dopo anni difficili. Sono pronti a volare a Parigi per giocare la loro seconda Olimpiade, ma prima Manassero e Migliozzi sognano l`impresa a Cervia. Con loro, nel field, anche altre certezze azzurre come Edoardo Molinari (vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma e a quella del 2025 di New York), Francesco Laporta, Renato Paratore, Andrea Pavan, Filippo Celli e Lorenzo Scalise.

Il torneo si giocherà sulla distanza di 72 buche. Dopo i primi due giri il taglio lascerà in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65° posto. Il montepremi sarà di 3.250.000 dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore. Ad anticipare la sfida, mercoledì 26 giugno, la Rolex Pro-Am.

(Bla /askanews)