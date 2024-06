Giochi Fedeciv Caracas 2024: tutto pronto per la festa sportiva della nostra collettività

CARACAS. – I Giochi Fedeciv sono un grande evento nazionale, capace di affascinare e coinvolgere tutti i sodalizi italici del Venezuela. Essi mettono in gioco persone, risorse, valori; tutto nel segno dello sport e la cultura italo-venezuelana. Nel 2024, questa sorta di mini giochi olimpici della nostra collettivitá avrá come sede il Centro Italiano Venezolano di Caracas.

Dal 3 al 7 luglio il sodalizio di Prados del Este fará da cornice a questo evento che dal 1985, su iniziativa di Giuseppe Sanó, affascina tutti i soci dei club italo-venezuelani. Quest’anno giungerá alla sua 18ª edizione.

Durante il fine settimana, nel Salón Italia del CIV di Caracas si é svolto il denominato “congresillo” dove sono stati svelati i club e le discipline partecipanti.

3.426 sportivi si daranno battaglia all’ombra del fuoco sacro che dal braciere del campo “Giuseppe Pane” illuminerá il Centro Italiano Venezolano di Caracas durante cinque giorni.

Oltre ai padroni di casa del CIV di Caracas, i club che lotteranno per portare a casa medaglie sono: Centro Italo Venezolano de Oriente della cittá di Barcellona, Club Italo Venezolano di Barinas, Club Italo Venezolano Barquisimeto, Club Social Deportivo Italo Cabimas, Casa Italia Calabozo, Centro Italiano Venezolano Carupano, Centro Social Italo Venezolano Guanare, Casa d’Italia Los Teques, Casa d’Italia Maracaibo, Casa d’Italia Maracay, Centro Social Italo Venezolano Mérida, Centro Italo Venezolano Puerto Ordaz, Club Deportivo Cultural Italo Venezolano San Felipe, Club Campestre San Fernando de Apure, Centro Italo San Juan de los Morros, Centro Social Italo Venezolano de Valencia, Club Deportivo Italo Venezolano Valera, Club ItalVen Valera, Centro Social Italo Venezolano de Puerto Cabello e Centro Italo Táchira. In questo 2024 fará il suo esordio Casa d’Italia de Paraguaná.

Le discipline in gara sono: Basket 3×3, Beach Volley, Boccette, Bolas Criollas, Bowling, Calcio, Calcio a 5, Corsa 10k, Ciclismo 30 k e 50, Dominó, Nuoto, Padel, Pallavolo, Pool Italiano, Scacchi, Scopone, Softball, Tennis, Tennis Spiaggia e Tennis Tavolo.

Per i soci dei diversi sodalizi sará un appuntamento da non perdere che servirá come un’anteprima per i Giochi Olimpici che si svolgeranno a Parigi.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)