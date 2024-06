Pastificio Garofalo e Accademia Romito per cultura pasta

ROMA. – Il Pastificio Garofalo, emblema di maestria pastaia dal 1789 con la Pasta di Gragnano IGP, in collaborazione con l`Accademia Niko Romito, scuola di alta formazione e specializzazione professionale, presenta “Pasta Meets You”, progetto che in giro per il mondo attraverso, eventi, masterclass e show cooking, offre l`opportunità a chef, futuri talenti culinari, studenti di gastronomia, food blogger e influencer di immergersi nell’arte della pasta secca e scoprire le tecniche di cottura tradizionali che l’hanno resa un’icona della cucina italiana.

La missione di “Pasta Meets You” è condividere la passione, l`esperienza e il sapere con il mondo, promuovendo, come un vero ambasciatore, la cultura della pasta autentica e di alta qualità.

Il progetto vede il primo appuntamento a Madrid, il 18 e 19 giugno con lo Chef Davide Mazza docente dell’Accademia Niko Romito che insieme allo Chef Gianni Pinto terrà due giornate di formazione per divulgare la cultura della Pasta Secca, unendo tecnica e tradizione.

“La pasta secca di grano duro è alla base della cucina italiana – sottolinea il Pastificio Garofalo – e, per un`azienda come lo storico pastificio di Gragnano, riteniamo fondamentale raccontare le caratteristiche di questo prodotto, la sua flessibilità in cucina e ancor più nella ristorazione. È importante spiegare cosa significa una pasta al dente e allo stesso modo è importante spiegare come sia possibile uscire dalla sfera della cucina italiana e mostrare come la pasta può essere un ingrediente valido per i diversi usi, sempre nel rispetto di tecniche specifiche. In questo senso, l`affiancamento con l`Accademia ci permette di alzare notevolmente il livello della formazione”.

