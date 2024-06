G7, Zelensky: “Grazie Meloni. I grandi varino piano Marshal per Ucraina”

MADRID. – “Ho avuto un incontro molto produttivo con Giorgia Meloni e ho ringraziato l’Italia per il suo sostegno militare, finanziario e umanitario all’Ucraina”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che oggi ha incontrato i leader del G7 riuniti a Borgo Egnazia, in Puglia. Zelensky ha aggiunto che sono stati discussi “i prossimi passi della nostra cooperazione in materia di difesa, compreso il contributo dell’Italia al rafforzamento del sistema di difesa aerea dell’Ucraina e la preparazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari”, oltre che del “prossimo vertice per la pace in Svizzera”.

Zelensky si è detto “profondamente grato” alla premier per “i suoi sforzi attivi volti a incoraggiare il Sud del mondo a partecipare al vertice” e per la “decisione dell’Italia di organizzare la prossima Conferenza per la ripresa dell’ucraina a Roma nel 2025”. Sempre oggi, l’Ucraina e il Giappone hanno firmato un accordo sulla sicurezza a margine del vertice del G7, come ha confermato lo stesso Zelensky.

Il leader ucraino aveva precedentemente annunciato che avrebbe firmato accordi bilaterali di sicurezza con il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Per quanto riguarda l’asse Kiev-Tokio, il Giappone ha accettato di fornire all’Ucraina 4,5 miliardi di dollari e “continuerà a sostenerci per tutta la durata dei 10 anni dell’accordo”, ha detto Zelensky.

Nel suo intervento al vertice dei Sette, il presidente ucraino ha ringraziato “le principali democrazie del mondo che sono veramente impegnate a sostenere l’indipendenza dell’Ucraina e i diritti di ogni nazione”. Il leader ucraino ha inoltre ribadito la necessità di “completare subito la cooperazione per un’assistenza concreta ai nostri soldati”.

Nello specifico, Zelensky ha parlato del bisogno di missili antiaerei nonché di quelli a lungo raggio per “distruggere i terroristi russi ovunque si trovino, compresi i missili territorio della stessa Russia”. “La recente autorizzazione all’uso di armi occidentali al di fuori del nostro territorio per difendere Kharkiv e altre città – ha aggiunto – ci ha rafforzato contro gli attacchi russi”.

“Chiedo inoltre che facciate tutto il possibile per accelerare la nostra transizione all’F-16, il che significa accelerare l’addestramento dei piloti e aumentare il numero dei centri di addestramento dei piloti”. Il presidente ha quindi affermato la necessità di “un piano Marshall per l’Ucraina” che venga annunciato con “una congiunta del G7+: una dichiarazione” che sarebbe sinonimo “di ripresa” e che “rappresenterebbe anche una dichiarazione di pace, perché grazie alla ricostruzione la gente vedrà che la pace ci sarà davvero, che ci crediamo”.

“Voi ed io – ha dichiarato ancora Zelensky davanti ai leader del G7 – capiamo tutti che, secondo giustizia, deve essere la Russia a pagare per i danni causati dalla guerra. Vi chiedo dunque di sostenere un piano per l’utilizzo delle risorse russe che fornirà rapidamente all’Ucraina 50 miliardi di dollari. Tutti voi siete informati sui dettagli. Questo è assolutamente un piano di lavoro. E questi sono soldi che dovrebbero funzionare sia per il sostegno alla difesa che per la ripresa. Allo stesso modo, dobbiamo creare un meccanismo funzionante per la confisca dei beni congelati della Russia per un valore di 300 miliardi: dobbiamo insegnare agli stati che sostengono il terrorismo che saranno loro a pagare per questo”.