G7, Urso presenta francobollo celebrativo

ROMA. – Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha presentato oggi il francobollo celebrativo della presidenza italiana del G7.

“Questo francobollo celebrativo in onore del vertice del G7 che inizia tra poche ore in Pglia, rappresenta pienamente il simbolo dei valori fondamentali della nostra civiltà mediterranea, su cui si basa il vertice G7, ossia dei Paesi più industrializzati dell’occidente che condividono gli stessi valori di pace, prosperità, libertà, dei diritti della persone e delle comunità internazionali. Per questo – ha spiegato Urso – il simbolo che è stato scelto è proprio l’ulivo, che questi valori rappresenta pienamente”.

(Lsa /askanews)