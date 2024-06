Assemblea Generale dell’Associazione Pugliesi in Spagna: successi, progetti e nuovi incarichi

MADRID. – Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea generale dell’Associazione “Pugliesi in Spagna”, un appuntamento annuale di grande rilevanza per la comunità pugliese residente nel paese iberico, nel ristorante Mena Apulian Food, noto per la sua cucina tradizionale pugliese, luogo perfetto per riunire i membri dell’associazione in un’atmosfera conviviale e familiare.

L’incontro è stato aperto dal presidente dell’associazione, Attilio Mingolla, che ha dato il benvenuto ai partecipanti e ha esposto i principali risultati economici e le attività svolte durante l’anno passato. Mingolla ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la cultura e le tradizioni pugliesi anche se si è lontani dalla propria terra d’origine, evidenziando come l’associazione sia riuscita a creare un forte senso di comunità tra i suoi membri. Mingolla ha enfatizzato l’importanza della partecipazione attiva dei membri per il successo delle iniziative, invitando tutti a contribuire con idee e proposte.

Successivamente, il segretario Francesco Cota ha preso la parola, illustrando in dettaglio le spese sostenute l’anno scorso e quelle previste per il 2024 volte soprattutto all’organizzazione di eventi culturali, incontri gastronomici e iniziative destinate a rafforzare i legami tra i pugliesi in Spagna.

Il presidente onorario dell’associazione, Franco Savoia, ha poi condiviso la sua visione sul futuro dell’organizzazione, esprimendo ottimismo e fiducia nelle nuove generazioni di pugliesi che continuano a mantenere vive le tradizioni della loro terra. Savoia ha ricordato con affetto gli inizi dell’associazione e il lungo cammino percorso fino ad oggi, ringraziando tutti per il loro impegno e dedizione.

Il vicepresidente uscente, Fernando Lomaglio, ha proceduto alla lettura del verbale della precedente assemblea, che è stato approvato all’unanimità dai presenti. Lomaglio ha inoltre colto l’occasione per ringraziare tutti per il supporto ricevuto durante il suo mandato, augurando buon lavoro al nuovo segretario.

Nel corso della serata, numerosi membri dell’associazione sono intervenuti per proporre nuove attività per l’anno in corso. Tra le idee più apprezzate, ci sono state proposte di eventi culturali, visite guidate a luoghi di interesse storico e culinario, e iniziative volte a promuovere la cultura pugliese nelle scuole locali. È stato deciso di fissare al 30 giugno la scadenza per la ricezione delle proposte, in modo da poter analizzare la loro fattibilità e organizzare le attività prescelte nel secondo semestre.

La serata si è conclusa con l’assegnazione dei nuovi incarichi del Consiglio Direttivo. I membri eletti hanno espresso la loro gratitudine per la fiducia accordata e si sono detti pronti a lavorare con impegno per il bene dell’associazione. L’incontro si è chiuso con un caloroso arrivederci a dopo le vacanze estive, con la promessa di ritrovarsi per continuare a celebrare e promuovere la cultura pugliese in Spagna.

L’assemblea generale è stata un grande successo, testimoniando la vitalità e la coesione della comunità pugliese in Spagna. L’associazione Pugliesi in Spagna continua a rappresentare un punto di riferimento importante per tutti coloro che desiderano mantenere vive le tradizioni e i valori della loro terra d’origine, contribuendo allo stesso tempo all’arricchimento culturale del paese che li ospita.