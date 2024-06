Petro ordena neutralizar el EMC, tras ataques en sur de Colombia

CARACAS – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó neutralizar al Estado Mayor Central (EMC), tras los ataques de ese grupo guerrillero en dos zonas del sur del país este fin de semana.

“La orden es neutralizar el EMC en el Cauca y el Valle”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

Presuntos miembros del EMC, principal disidencia de las extintas Farc, ejecutaron un ataque con explosivos lanzados desde drones, contra el comando policial de la ciudad colombiana de Popayán, capital del convulso departamento del Cauca, mientras que detonaron un carro bomba en el vecino departamento del Valle del Cauca. En los atentados no hubo víctimas militares ni civiles.

El Jefe de Estado advirtió al grupo disidente que mientras no desmantelen las economías ilícitas no habrá conversaciones de paz. “El Estado Mayor Central, EMC, en el Cauca, vive de la exportación de cocaína. Por eso quería un cese al fuego sin dejar de matar y controlar la población (…) Mientras no decidan desmantelar las economías ilícitas no habrá conversaciones de paz y la ofensiva del ejército será total”, señaló.

Según Petro, los atentados que se han presentado en las últimas semanas son la respuesta de ese grupo armado a la ofensiva militar que lidera el Ministerio de Defensa en el cañón del Micay, considerado el fortín de guerra de alias “Iván Mordisco”, jefe de una facción del EMC

“Lo que ejerce el EMC en el Cauca es una sojuzgación de la población solo para mantener la codicia. Por eso sus logros son la muerte de personas civiles. La postura de bombas contra la población es su manera de reaccionar ante la ofensiva militar en el Micay, que es donde realizan sus negocios ilícitos con la cocaína”, publicó el mandatario.

El EMC se encuentra dividida en dos grupos: uno liderado por alias ‘Iván Mordisco’, que es el que hace este tipo de acciones, y otro que busca seguir negociando la paz con el Gobierno.

El mes pasado, Petro ordenó no reanudar el cese el fuego con el EMC, ni establecer un diálogo, en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca, todos en el suroeste del país, por la violencia de ese grupo armado contra indígenas y contra la Fuerza Pública.

Redacción Caracas