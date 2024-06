Baseball: ventidue venezuelani in corsa per un posto nell’All Star Game

CARACAS. – Sul sito web della Major League Baseball é stata caricata la lista dei giocatori papabili per l’All Star Game, che in questo 2024 si disputerá nel Globe Life Field della cittá di Texas (tana degli attuali campioni del baseball a stelle e strisce).

Tra i “peloteros” che hanno opzione di entrare nel roster degli “stellati” ci sono 22 venezuelani, tra cui spicca l’assenza di Ronald Acuña, out per un infortunio. Va ricordato che nella passata stagione, il giocatore degli Atlanta Braves é stato il piú votato dai tifosi. Venezuelani presenti in quasi tutte le posizioni del campo.

In questa “classica di metá stagione” si affrontano le star delle “National League” e della “American League”, il plus di questa gara é che la “League” vincente avrá la possibilitá che la sua squadra giochi quattro gare su sette in casa nelle “World Series”.

Nella lista dei “convocabili” del “Senior Circuit” ci sono i ricevitori: Francisco Álvarez (New York Mets); Willson Contreras (San Luis Cardinals); William Contreras (Milwaukee Brewers); Gabriel Moreno (Arizona Diamondbacks); Keibert Ruiz (Washington Nationals) ed Elías Díaz (Colorado Roockies) che nel 2023 ha portato a casa il premio di MVP dell’All Star Game.

Nella seconda base ci sono: Luis Arráez (San Diego Padres) e Thairo Estrada (San Francisco Gigants). Nel terzo cuscinetto a rappresentare il Venezuela ci penserá Eugenio Suárez (Arizona).

Gli intermezzi che hanno la possibiltá di giocare l’All Star Game sono Orlando Arcia (Atlanta Braves) e Ezequiel Tovar (Colorado). Infine tra gli esterni spiccano i nomi di Jackson Chourio (Milwaukee) e Eduard Olivares (Pittsburgh Pirates).

Nell’American League invece troviamo il ricevitore Salvador Pérez (Kansas City Royals).

In seconda base si giocheranno un posto José Altuve (Houston Astros); Andrés Giménez (Cleveland); Gleyber Torres (New York Yankees). Mentre Maikel García (Kansas City) ; Luis Rengifo (Angels); Abraham Toro (Oakland) lotteranno per un posto nel terzo cuscinetto.

L’italo-venezuelano Brayan Rocchio, in forza ai Cleveland Gardians potrebbe giocare come intermezzo. Completa la lista l’’esterno Anthony Santander (Baltimore Orioles).