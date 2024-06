Pallavolo, la Nazionale maschile batte gli Usa. Giochi più vicini

ROMA. – La nazionale italiana di pallavolo maschile batte gli USA 3-0 (25-23, 26-24, 25-20) e conquista la sua quinta vittoria in Volleyball Nations League portandosi a quota 15 punti in classifica con un balzo importante nel ranking grazie ai 9,69 punti conquistati oggi a +122,24 da Cuba, sconfitta dall’Olanda, scivolata oggi fuori dai quattro posti utili del ranking validi per i Giochi Olimpici.

Partita equilibrata, contro un’avversaria forte come gli USA, azzurri bravi a ribaltare primo e secondo set sulla parte finale, col secondo chiuso ai vantaggi, set nel quale De Giorgi ha mandato in campo Bovolenta al posto di Romanò. Vittoria di testa quindi, con Lavia miglior realizzatore della gara con 16 punti, Galassi e Michieletto in doppia cifra, e azzurri proiettati alla sfida di domani mattina con Cuba in programma alle 11.00 locali (le 17.00 in Italia) per la terza gara della week 2 di Volleyball Nations League.

(Adx /askanews)