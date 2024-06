MotoGp, ufficiale Marc Márquez in Ducati, farà coppia con Bagnaia

ROMA. – Marc Marquez vestirà la tuta rossa a partire dalla prossima stagione. La Ducati ha ufficializzato che sarà il pilota spagnolo ad affiancare Pecco Bagnaia dal Mondiale 2025. La casa di Borgo Panigale ha deciso di affidarsi all’otto volte iridato, che ha firmato un contratto biennale con scadenza a fine 2026 col team factory. Marquez prenderà il posto di Enea Bastianini.

“Ducati Corse – recita il comunicato della Ducati – è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Marc Márquez per i prossimi due anni. Al termine della stagione attuale che lo vede in sella alla Desmosedici GP del team Gresini Racing MotoGP, l`otto volte Campione del Mondo (31 anni) si unirà al Ducati Lenovo Team al fianco di Francesco Bagnaia, dove guiderà la rossa della squadra di Borgo Panigale fino al 2026”.

Queste le prime parole di Marc Marquez, affidate al comunicato Ducati, dopo l’ufficialità del passaggio nel team factory dal 2025: “Sono molto felice di poter vestire il colore rosso della squadra ufficiale di Ducati in MotoGP nella prossima stagione.

Praticamente dal primo contatto con la Desmosedici GP mi sono divertito a guidarla e mi sono adattato subito bene. Da quel momento ho capito che il mio obiettivo era dover proseguire su questa strada, continuare a crescere e passare nella squadra dove Francesco Bagnaia si è laureato Campione del Mondo per due anni di fila. Sono veramente felice di poter compiere questo grande passo a partire dal 2025 e grato della fiducia che Ducati ha riposto in me. Infine, voglio ringraziare Nadia, Carlo, Michele e tutta la famiglia del Gresini Racing per avermi aperto la porta della loro squadra in un momento delicato della mia carriera. Ora continueremo a divertirci e dare il massimo in quello che resta dell`attuale stagione, che è la mia priorità in questo momento”.

(Adx /askanews)