Dal 13 al 16 giugno a Palermo festival delle birre artigianali

ROMA, – Quattro giorni di festival, il ritorno a in via Maqueda, duecento tipologie di birra di venticinque birrifici in degustazione.Torna dal 13 giugno a domenica 16 giugno “Beer Bubbles”, il festival delle birre artigianali, inserita nell’ambito della rassegna di cinque eventi `Rinasce Via Maqueda` che animerà, da giugno a dicembre, `Maqueda Città`, il tratto di strada che va dai Quattro Canti alla stazione centrale di Palermo.

Per 4 giorni, dalle 17 alle 2, per la strada tantissime spine con i maestri birrai che vengono dalla Sicilia e dall`Italia, saranno pronti a spillare fiumi di birra. Tra i birrai tante piccole chicche quest’anno, non mancherà l`azienda storica “Croce di Malto” di Trecate (Novara), dal profondo Nord Italia arriva “Manerba”, omonima birreria e fabbrica di birra artigianale del lago del Garda, e anche la “Balabiott” di Domodossola, la “Noiz” di Santarcangelo di Romagna (Rimini) e “Bellazzi” di Lazzaro di Savena (Bologna). Mentre il più a Nord è “Monpiër de Gherdëina” di Bolzano.

Al festival ci sarà anche “Pasì”, progetto tutto al femminile di Vittoria (Ragusa). Una delle realtà siciliane, insieme a “Ballarak”, “Bruno Ribadì”, “Brassicula” ed “Epica”, per quantità di produzione il più grande birrificio dell`Isola. Dalla provincia di Lecce arriverà la “Birra Salento”.

(Red/Apa /askanews)