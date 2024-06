D-Day, re Carlo: “Ricordiamo caduti con gratitudine”

MADRID. – “Ottant’anni fa, nel D-day, il 6 giugno 1944, la nostra nazione – e coloro che le stavano accanto – affrontarono quella che mio nonno, re Giorgio VI, descrisse come la prova suprema. Quanto siamo stati fortunati, noi e l’intero mondo libero, che una generazione di uomini e donne nel Regno Unito e in altre nazioni alleate non si sia tirata indietro quando è arrivato il momento di affrontare quella prova”.

Così questa mattina Re Carlo ha elogiato i veterani del D-Day nel corso dell’evento commemorativo per l’ottantesimo anniversario dello sbarco al British Normandy Memorial di Ver-sur-Mer, in Francia. “Sulle spiagge della Normandia, sui mari e nei cieli sopra di noi – ha aggiunto il sovrano – le nostre forze armate hanno svolto il loro dovere con un umile senso di risolutezza e determinazione – qualità caratteristiche di quella straordinaria generazione in tempo di guerra.

Molti di loro non tornarono mai a casa, persero la vita nei luoghi di sbarco del D-day o nelle numerose battaglie che seguirono. È con il più profondo senso di gratitudine che ricordiamo loro e tutti coloro che hanno prestato servizio in quel momento critico. Ricordiamo la lezione che ci arriva ancora e ancora nel corso dei decenni: le nazioni libere devono restare unite per opporsi alla tirannia”.

Le corone in onore dei caduti, dopo gli interventi delle autorità, sono state deposte dallo stesso re Carlo, dal presidente francese Emmanuel Macron, dal primo ministro britannico Rishi Sunak, dal capo di stato maggiore della difesa britannico e dal presidente nazionale della Royal British Legion mentre le bande combinate della Royal Air Force suonavano il “Nimrod” di Elgar.

Cinque anni fa, per le celebrazioni del 75° anniversario dello sbarco in Normandia, 225 veterani britannici fecero il viaggio. Quest’anno ne restano solo 23. La cerimonia franco-canadese si è svolta invece a Juno Beach, nel comune di Courseulles-sur-Mer (Calvados), alla presenza del Primo Ministro, Gabriel Attal, e del suo omologo canadese, Justin Trudeau. Qui è presenta anche il principe William.