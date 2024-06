Strage a Gaza: 37 morti in una scuola a Unrwa

MADRID. – Sarebbero 37 le vittime dell’attacco avvenuto nella notte da parte delle forze israeliana contro la scuola Al-Sardi, gestita dall’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNRWA). Lo hanno reso noto fonti dell’ospedale Al-Aqsa di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, dove i corpi di molti deceduti sarebbero stati trasportati.

La scuola, situata a Nuseirat, un campo profughi nel centro dell’enclave, ospitava numerosi palestinesi fuggiti dalle offensive e dai bombardamenti israeliani nel nord di Gaza. Secondo le autorità sanitarie locali, tra le vittime ci sarebbero 23 tra donne e bambini.

L’esercito con la Stella di David ha rivendicato l’attacco aereo, che ha definito “un attacco mirato contro una base di Hamas situata all’interno di una scuola dell’UNRWA nella regione di Nuseirat” che ha permesso di eliminare “diversi terroristi”. Secondo Tsahal, Hamas avrebbe allestito una base all’interno della scuola – che i militanti di Hamas e della Jihad islamica avrebbero anche utilizzato come rifugio – dove sarebbero stati pianificati una serie di attacchi contro le truppe israeliane.

Al momento dell’attacco, sempre secondo l’esercito israeliano, nella base si sarebbero trovati tra i 20 e i 30 terroristi. I membri di Hamas, secondo tale fonte, si sarebbero trovati in tre locali, separati da un’area dove si rifugiavano i civili. L’esercito dello Stato ebraico, che non ha potuto fornire immediatamente le prove di tali affermazioni, ha dichiarato di aver adottato misure prima dell’attacco “per ridurre il rischio di danni ai civili non coinvolti… compresa la conduzione di sorveglianza aerea e l’ottenimento di ulteriori informazioni”. Il bilancio precedente, diffuso dall’ufficio stampa di Hamas, era di ventisette morti.

L’operazione che ha portato all’ennesimo bagno di sangue nella Striscia era iniziata con una serie di attacchi aerei sulle infrastrutture dei militanti. Un portavoce dell’esercito aveva parlato della massa in atto di una “operazione mirata diurna”.

Secondo Medici Senza Frontiere (MSF), almeno 70 corpi e 300 feriti, la maggior parte dei quali donne e bambini, sono stati trasportati martedì e ieri all’ospedale dei martiri di Al-Aqsa, dopo l’ondata di attacchi israeliani. L’organizzazione benefica internazionale ha aggiunto in un post su X, firmato dalla coordinatrice Karin Huster, che “l’odore del sangue al pronto soccorso stamattina era insopportabile. Ci sono persone che giacciono ovunque, per terra, fuori”.

È purtroppo un dato di fatto che il sistema sanitario di Gaza sia quasi al collasso dopo quasi otto mesi di guerra. L’ospedale Al-Aqsa, che prima degli ultimi attacchi curava circa 700 feriti e malati, ha dichiarato ieri che uno dei suoi due generatori di corrente aveva smesso di funzionare, mettendo a rischio la sua capacità di far funzionare ventilatori e incubatrici per bambini prematuri. Proprio un medico di tale nosocomio ha inoltre reso noto in mattinata che sei persone sarebbero state uccise e molte altre ferite in un altro bombardamento israeliano effettuato nella notte su una casa nel campo profughi di Nuseirat.