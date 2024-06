Parigi 2024: tra i 26 sportivi del Venezuela spicca l’italo-venezuelana Patrizia Ferrando

CARACAS. – Mancano 50 giorni per l’accensione del braciere di Parigi 2024, sono tanti gli sportivi che saranno in gara all’ombra della Torre Eiffel e che andranno a caccia di medaglie. Al momento il Venezuela avrá in gara 26 atleti qualificati tra cui spicca il nome dell’amazzone italo-venezuelana Patrizia Ferrando. Purtroppo mancherà la punta di lancia della spedizione: la saltatrice Yulimar Rojas, out per un infortunio al tendine d’achille. Lo sport in cui il Venezuela ha piú rappresentanti sono il sollevamento pesi con 5 e la lotta con 4.

La nostra collettivitá attende con ansia la prova di Patrizia Ferrando che entrerá nella storia dello sport locale come la prima che parteciperá nella modalità “dressage” (anche noto come addestramento) in un evento a cinque cerchi. La suspense che questo evento suscita è mozzafiato come il luogo che lo ospiterà durante i prossimi Giochi Olimpici: la Reggia di Versailles. Nell’ippica ci sará anche il suo connazionale Luis Fernando Larrazábal nel salto.

Nell’atletica, la “Piccola Venezia” sará presente con Joselyn Brea che poche settimane fa ha timbrato il suo biglietto nei 5000 metri.

La lotta é lo sport che apporterá piú sportivi alla spedizione grazie a Raiber Rodríguez (lotta Grecorromana, 60 kg), Betzabeth Arguello (lotta libera, 53 kg), Soleymi Caraballo (lotta libera, 68 kg) e Anthony Montero (lotta libera, 74 kg).

Lo squalo Alfonso Mestre sará il grande rappresentante nel nuoto. Il “figlio d’arte” parteciperá nei 50, 400 e 800 metri stile libero.

Nel pugilato saliranno sul quadrilatero: Omailyn Alcalá (categoria 57 kg) e Jesús Cova (63.5 kg)

Nella scherma a far sventolare la bandiera del Venezuela ci penseranno Katherine Paredes (sciabola) e la squadra di spada maschile che ha in rosa i fratelli Rubén, Francisco e Jesús Limardo insieme a Grabiel Lugo.

Katherin Echandia (categoria 49 kg), Anyelin Venegas (59 kg), Julio Mayora, (73 kg), Keydomar Vallenilla (89 kg) e Naryury Pérez,( +87 kg) rappresenteranno il Venezuela nei sollevamento pesi. Nel taekwondo ci sará Yohandri Granado nella categoria 58 chilogrammi.

Infine nel tiro sportivo ci saranno Douglas Gómez (pistola 25 metri) e Leonel Martínez (nel Trap).

I giochi olimpici si disputeranno quest’anno nella “Cittá della luce” tra il 26 luglio e 11 agosto.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)