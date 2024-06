Calcio venezuelano: oggi in campo la Coppa Venezuela

CARACAS. – Torna la Coppa Venezuela! Oggi, i tifosi del calcio venezuelano sapranno come trascorrere la giornata: si disputerá la prima giornata della fase a gironi della coppa nazionale. Le squadre della Liga Futve e Liga Futve 2, ovvero la Primera e la Segunda División del calcio venezuelano inizieranno il loro percorso verso la finalissima che si disputerá il 20 luglio nello stadio Metropolitano di Cabudare.

I neo campioni del Torneo Apertura, il Carabobo, hanno dovuto voltare subito la pagina per preparare l’incontro contro il Yaracuanos in programma oggi nello stadio Farid Richa di Barquisimeto alle 15:30. In questo girone riposerá l’Academia Puerto Cabello.

Nello stadio Brigido Iriarte del rione El Paraiso, si affronteranno Deportivo Miranda e Caracas:: calcio d’inizio alle 15:30. In questo girone, Metropolitanos vicecampioni del Torneo Apertura riposeranno.

A Mérida, ci sará una sorte di “derby”: Estudiantes ospiterá El Vigía: fischio d’inizio alle 16:00.

La prima giornata della Coppa Venezuela si completerá con le gare: Bolívar SC – AIFI de Guayana (oggi alle 17:00, stadio Cachamay), Nueva Esparta – Anzoátegui FC (oggi alle 15:00, stadio Dynamo di Porlamar), Ureña – Real Frontera (oggi alle 16:00, stadio El Caney), Deportivo La Guaira – Aragua (oggi alle 18:00, stadio Olímpico), Zamora FC – Academia Rey (oggi alle 18:00, stadio Agustín Tovar), Atlético La Cruz – Dynamo Puerto FC (oggi alle 15:30, stadio Comanche Botini di Maturín), Héroes de Falcón – Trujillanos FC (oggi alle 15:30, stadio Ludgero Correia di Coro).

In questa prima giornata riposeranno: Metropolitanos, Academia Puerto Cabello, Angostura, Inter de Barinas, UCV, Deportivo Táchira, Maritimo de La Guaira, Portuguesa, Monagas e Rayo Zuliano.

Alla seguente fase della Coppa Venezuela accederanno le prime della classe e le migliori sei seconde.

Tra le regole imposte dagli organizzatori del torneo, ogni squadra dovrá schierare almeno 6 giocatori nati tra il 2001 e 2008.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)