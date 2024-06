India, elezioni: 642 milioni di indiani alle urne, è record di voti

ROMA. – Seicentoquarantadue milioni di indiani hanno votato alle elezioni generali che si sono concluse sabato dopo sei settimane di votazioni nel Paese. Lo ha reso noto la Commissione elettorale che dovrebbe annunciare i risultati domani (4 giugno) confermando la vittoria del primo ministro in carica Narendra Modi. Figura di spicco del partito nazionalista indù Bharatiya Janata Party (Bjp, Partito popolare indiano), Modi, che punta al terzo mandato, era stato indicato come il vincitore dagli analisti ben prima dell’inizio delle elezioni il 19 aprile.

Ma il commissario capo per le elezioni Rajiv Kumar, salutando la complessità logistica delle elezioni indiane, ha affermato che “il vero vincitore è l’elettore”. “Abbiamo battuto un record mondiale con 642 milioni di elettori indiani, è un momento storico per tutti noi”, ha detto Kumar, precisando che 312 milioni erano elettori donne, ovvero quasi la metà. “Ciò dimostra l’incredibile potere degli elettori indiani”, ha continuato, plaudendo “all’incredibile potere della democrazia indiana”.

Sulla base dei 968 milioni di aventi diritto, il 66,3% si è recato alle urne, in leggero calo rispetto all’affluenza del 67,4% nelle elezioni del 2019. L’India utilizza macchine elettroniche che consentono un rapido conteggio delle schede. “Abbiamo stabilito un solido processo per il conteggio” dei voti, ha affermato Kumar.

I dati definitivi sull’affluenza verranno forniti solo dopo una nuova votazione oggi in due seggi nello Stato del Bengala Occidentale. Secondo Kumar, “642 milioni di elettori hanno scelto l’azione invece dell’apatia, la fede invece del cinismo e, in alcuni casi, il voto invece della pallottola”. “Non sono stati segnalati gravi episodi di violenza”, secondo la commissione elettorale, ha aggiunto.

Secondo gli exit poll, Narendra Modi è sulla buona strada per vincere un terzo mandato come capo del governo. Il primo ministro si è detto certo che “il popolo indiano ha votato in numero record” per rieleggerlo.

(Ihr /askanews)