Papa Francesco: “Tacciano le armi in Sudan, subito aiuti alla popolazione e ai rifugiati”

MADRID. – C’è il Sudan, stavolta, al centro della riflessione di Papa Francesco a corredo dell’Angelus pronunciato nella domenica del Corpus Domini da San Pietro: “In quella terra – ha ricordato il Santo Padre – la guerra che dura da oltre un anno non trova ancora una soluzione di pace. Tacciano le armi e, con l’impegno della Autorità locali e della Comunità internazionale, si porti aiuto alla popolazione e ai tanti sfollati; i rifugiati sudanesi possano trovare accoglienza e protezione nei Paesi confinanti”.

Poi naturalmente, sempre un pensiero “per la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, Myanmar”. Ancora una volta il Pontefice chiama all’appello i governanti: “Cessi l’escalation e si ponga ogni impegno nel dialogo e nella trattativa”, sottolinea.

Il dono di Gesù come esempio

La riflessione più strettamente religiosa è ovviamente incentrata sulla solennità del Corpus Domini, la celebrazione dell’ultima cena di Gesù con gli apostoli, nel quale viene di fatto istituita l’Eucarestia, con il dono di sé stesso per la vita del Mondo. “In quel gesto – sottolinea il Santo Padre – c’è un aspetto che il Vangelo sottolinea con le parole «lo diede loro». L’Eucaristia, infatti, richiama anzitutto la dimensione del dono. Gesù prende il pane non per consumarlo da solo, ma per spezzarlo e donarlo ai discepoli, rivelando così la sua identità e la sua missione. Egli non ha trattenuto la vita per sé, ma l’ha donata a noi”.

Costruttori di un mondo nuovo

Papa Francesco, dunque, invita a prendere esempio dal gesto di Gesù e diventare “eucaristici” “e cioè persone – ricorda – non vivono più per loro stesse nella logica del possesso e del consumo, ma che sanno fare della propria vita un dono per gli altri”. La sfida quindi, dice il Santo Padre è quella di diventare “profeti e costruttori” di un mondo nuovo. Questo avviene, sottolinea “quando superiamo l’egoismo e ci apriamo all’amore quando coltiviamo legami di fraternità, quando partecipiamo alle sofferenze dei fratelli e condividiamo il pane e le risorse con chi è nel bisogno, quando mettiamo a disposizione di tutti i nostri talenti: allora stiamo spezzando il pane della nostra vita come Gesù”.

La conclusione è come sempre un invito alla riflessione interiore e personale, su quanto ciascuno di noi tenga la propria vita per sé stesso o piuttosto la doni per gli altri: “Mi spendo per gli altri o sono chiuso nel mio piccolo io? E, nelle situazioni di ogni giorno, so condividere oppure cerco sempre il mio interesse?”