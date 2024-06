Calcio venezuelano: Carabobo e Metropolitanos pronti per l’ultimo atto del Torneo Apertura

CARACAS. – Tutto pronto per la finalissima del Torneo Apertura della Liga Futve. Carabobo e Metropolitanos si danno appuntamento sul rettangolo verde del Polideportivo Misael Delgado della cittá di Valencia, in quella che sará una serata speciale per le due formazioni.

Nella stagione regolare, “Granates” e “Violetas” hanno chiuso rispettivamente al 5º e 6º posto con 21 punti. La squadra di Valencia ha avuto un miglior posto in graduatoria grazie alla miglior differenza reti. Mentre nei quadrangolari “A” e “B” si sono piazzati al primo posto dei propri gironi lasciandosi alle spalle le favorite UCV e Angostura che avevano dominato la stagione regolare.

Il Carabobo disputerá la prima finale della sua storia e vuole approfittare del fattore campo e del supporto dei suoi “Granadictos” (soprannome dei tifosi della squadra della Ciudad Industrial de Venezuela). In precedenza la cittá dov’é nato il Venezuela con la “Batalla de Carabobo”, ha avuto il Valencia come rappresentante nella Primera División ed ha intonato il grido di “Campeones” negli anni ’60 e ’70 con le vittorie nella Copa Venezuela (1965 e 1978) e lo scudetto (1971).

Dal canto suo Metropolitanos, formazione nata nel 2011, disputerá la su asconda finale dopo quella del 2022 quando vinse la sua prima “estrella” dopo aver superato il Monagas in finale.

L’appuntamento per la finale del Torneo Apertura é fissato per domenica 2 giugno, alle 17:00 (ora di Caracas) sul campo del Polideportivo Misael Delgado della cittá di Valencia.

Per questa sfida, la Liga Futve ha designato come arbitro Yender Herrera che sará coadiuvato da Tulio Moreno (della sezione arbitrale dello stato Bolívar) e Lubin Torrealba (Lara). Nella sala VAR ci saranno Juan Soto (La Guaira) l’assistente VAR sará Jesús Valenzuela (Portuguesa)

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)