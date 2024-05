Maltempo, tre giovani dispersi in Friuli per la piena del Natisone. Allerta in Trentino

MADRID. – È di tre giovani il bilancio dei dispersi a causa della piena del fiume Natisone, in Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di un ragazzo e due ragazze che sono riusciti a lanciare l’allarme prima che l’acqua travolgesse l’isolotto dove avevano trovato riparo e li trascinasse via, facendone perdere le tracce. Le ricerche dei vigili del fuoco sono in corso, anche con l’ausilio di un elicottero.

In Friuli-Venezia Giulia, infatti, è stata una mattinata di temporali e di allagamenti, come segnalato dalla Protezione Civile, in particolare nell’Isontino ma anche nei comuni di Cormons, Dolegna del Collio, Ruda, San Vito al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro. Quest’ultimo è stato il più colpito, con allagamenti in scantinati e autorimesse.

La Protezione Civile è in campo anche in Trentino, nell’ambito dell’allerta gialla per possibili criticità legate a smottamenti e allagamenti conseguenti ai temporali delle ultime ore. L’eccezionale piovosità del mese di maggio ha infatti causato un innalzamento di tutti i laghi del territorio e, per questo motivo, da settimane è in atto il monitoraggio costante di specchi d’acqua e fiumi.

L’attenzione è concentrata sulle situazioni più delicate che, in qualche caso, hanno fatto scattare l’intervento degli operatori per favorire – dove possibile – la capacità di sbocco degli emissari. A Lagolo, ad esempio, si è provveduto ad intervenire anche con sistemi di pompaggio.

L’invito alla popolazione, da parte della Provincia autonoma di Trento, è di porre la massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, evitando di avvicinarsi ai corsi d’acqua, a zone depresse come conche e sottopassi, alle rampe e ai versanti che possono subire smottamenti.

Il maltempo ha colpito anche il Veneto, che ha vissuto un’altra nottata di piogge intense con forti temporali che hanno colpito le aree interne della regione, con picchi fino a 100 millimetri di acqua in 6 ore. È il caso Bibione, località balneare del Veneziano, dove molte strade del centro si sono allagate.

Anche Padova è stata colpita da precipitazioni abbondanti nell’arco di poche ore, portando all’apertura dei bacini di laminazione delle piene a Montebello e sul torrente Orolo (Vicenza), mentre sono stati segnalati dalla Protezione Civile allagamenti diffusi a Marostica. Attualmente, fanno sapere dalla Regione, le precipitazioni non hanno alterato significativamente i livelli dei corsi d’acqua.